У Польщі виявили уламки ракети класу "повітря-земля" з написами російською, — ЗМІ

Найближче до локації розташований кордон із Калінінградською областю РФ, до якого орієнтовно 240 км.

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У лісі поблизу міста Бидгощ знайшли уламки ракети класу "повітря-земля". Про це інформує RMF24.

За даними журналістів, на ній були написи російською мовою, що може вказувати на зброю російського або радянського виробництва. Військовим об'єктом називають шматок ракети "повітря-земля", бойова частина була нібито відсутня.

Факт знахідки такого об’єкта офіційно підтвердили польські правоохоронці. Місце інциденту обмежили, а прокуратура почала розслідування. Місце знахідки обстежують співробітники цивільної та військової поліції, а також сапери. Міноборони Польщі встановлює походження відповідного озброєння.

"Біля міста Замостя, приблизно за 15 км від Бидгоща, виявлено залишки невпізнаного військового об'єкта. Ситуація не загрожує безпеці жителів", — зазначили у воєнному відомстві.

Ймовірне місце з уламками ракети Фото: Google Maps

Від кордону України ця місцевість розташована за близько 500 км, а до Білорусі — понад 400 км від кордону. Найближче розташований кордон із Калінінградською областю РФ, до якого орієнтовно 240 км.

Нагадаємо, 11 квітня у паркан аеропорту в Бєлгороді нібито врізався дрон із вибухівкою. Вибуховий пристрій, за словами журналістів, здетонував, пошкодивши огорожу та кабель сигналізації. Російські підрозділи обстежили уламки БПЛА та вирішили з'ясувати, що саме намагався атакувати дрон. Аеропорт розташований за 35 кілометрів від кордону з Україною, не працює з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України в лютому 2022 року.

Також 28 березня в Новій Москві знайдено уламки БПЛА з українським гаслом "Слава Україні". Російські журналісти стверджують, що безпілотник саморобний. Корпус БПЛА виготовлено з матеріалу, схожого на пінопласт. Уламки були за 100 метрів від залізничних колій. Знайшов їх місцевий мешканець села Світіно під час прогулянки з собакою.