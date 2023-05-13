Підтримали Польщу: у Литві також вирішили перейменувати російський Калінінград, — ЗМІ

За словами литовських депутатів, вони солідарні з Польщею, а тому хочуть перейменувати російський анклав у Європі.

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У Литві запропонували перейменувати російське місто Калінінград на Каралячуус. З такою ініціативою виступили два депутати-консерватори, про що пише видання LRT.

Повідомляється, що депутати Віліус Семашка та Пауле Кузьміцкене звернулися до Комісії з литовської мови. Вони заявили, що потрібно припинити використовувати назву Калінінград щодо міста, оскільки воно просуває російський наратив.

У повідомленні народних депутатів йдеться, що в контексті російського вторгнення в Україну потрібно переглянути існуючі назви населених пунктів, щоб припинити використовувати чужі назви для литовської мови.

"Регіон названий на честь старого більшовика-революціонера Михайла Калініна. Після смерті Калініна кілька міст було названо його ім'ям", — йдеться у зверненні депутатів.

За їхніми словами, Литві давно настав час відмовитися від спадщини Радянського Союзу, щоб припинити забруднювати литовську мову такими назвами.

"Ми солідарні з нашими сусідами-поляками і закликаємо більше не використовувати нав'язані нам штучні назви литовською мовою", – заявив депутат Семашка.

Хто такий Михайло Калінін

Революціонер, російський діяч часів СРСР. 1919 по 1946 рік обіймав посаду номінального глави держави у РРФСР. Має звання "Героя соціалістичної праці".

Нагадаємо, що у Польщі вирішили перейменувати російське місто Калінінград на Крулевець. Щобільше, для адміністративної одиниці, в якій розташоване це місто, рекомендується польська назва Крулевецька область, а не Калінінградська, як це було раніше.

Також повідомлялося, що у Кремлі відреагували на перейменування Калінінграда. Представники Кремля сприйняли рішення вживати польську назву Крулевець замість Калінінграда з обуренням. На їхню думку, це є "проявом русофобії".