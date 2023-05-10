"Царство Польське у складі Росії": у Кремлі відреагували на перейменування Калінінграда

Представники Кремля сприйняли рішення вживати польську назву Крулівець замість Калінінграда з обуренням. На їхню думку, це є "проявом русофобії".

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Влада РФ висловила свою думку щодо рішення Польщі змінити вживання в польській мові назв Калінінграда та області. У Росії вважають це "божевіллям" та проявом "русофобії". Про це стало відомо із росЗМІ.

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков висловив свою думку щодо рішення Польщі змінити вживання у польській мові назв Калінінграда та області. За його словами, таке рішення межує з божевіллям і є не просто проявом русофобії, а чимось екстремальнішим.

"Це вже навіть не русофобія, це якісь процеси на межі божевілля, що відбуваються у Польщі", — сказав Пєсков.

Пєсков каже, що Польща протягом усієї історії "іноді скочується в це божевілля своєї ненависті до росіян" і "нічого хорошого для Польщі та поляків це не приносить".

Крім того, колишній президент Росії Дмитро Медведєв також висловився за перейменування міста.

"Тоді замість Кракова — Krakau, Гданська — Danzig і не Польща — Царство Польське у складі Росії", — заявив він.

Нагадаємо, що 10 травня в Польщі ухвалили рішення більше не називати російський Калінінград — Калінінградом, а область — Калінінградською, натомість вживатиметься польська назва Крулевець (Królewiec).