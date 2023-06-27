Нацкомісія пропонує перейменувати Запоріжжя: чому мовознавцям не подобається стара назва

Мовознавцям не подобається назва міста Запоріжжя – у них є питання до існуючої назви, тому хочуть вигадати нову.

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Національна комісія зі стандартів державної мови прийняла рішення щодо змін, які варто було б внести в назви населених пунктів на Запоріжжі, а також у низці інших областей. Відповідну інформацію розміщено у документах, опублікованих на сайті Нацкомісії.

Мовознавці, які входять у комісію зі стандартів державної мови, підтримали Рішення №230 від 22 червня 2023 року. У рішенні вказуються назви населених пунктів, які потрібно або перейменувати повністю, або дещо змінити відповідно до нових мовних норм. У Додатку №7 — пропозиції щодо міста Запоріжжя та ще 31 населеного пункту області.

У Додатку вказано, які саме зауваження є до Запоріжжя: назва міста пов’язана з періодом російської імперії та колоніалізмом. При цьому мовознавці не вказують, як інакше можна було б назвати населений пункт.

Зазначимо, Запоріжжя отримало наявне ім’я у 1920 році – відповідне рішення ухвалили більшовики. До того місто називалось Олександрівськ – у 1770 році за часів російської імперії – тут звели фортецю, названу на честь одного з російських військових – Голіцина або Вяземського.

Втім до того, як російська імперія збудувала укріплення, місцевість мала назву, отриману за часів козацтва – Запорожжя. Запорожжя – це територія, розташована нижче за течією Дніпра за порогами.

Зазначимо, рішення Нацкомісії зовсім не означає, що Запоріжжя перейменують – ідеться лише про рекомендацію до органів влади: варто було б обгрунтувати доцільність або пояснити, чому залишити існуючу назву.

Між тим варто пояснити, що в Україні прийнято кілька Законів, дотичних до питання перейменування:

Закон України про географічні назви №2604-ІV – у ньому пояснюється, яким чином можна змінити назву, наприклад, міста чи вулиці;

Закон України про дерадянізацію законодавства № 2215-IX – стосується відмови від термінів у законах, пов’язаних з СРСР.

Згідно з Законом про географічні назви, наступний крок для можливого перейменування – розгляд питання місцевими органами влади.

Перейменування Запоріжжя: що думають українці

На пропозицію Національної комісії зі стандартів державної мови відреагував депутат ВРУ IX скликання від Європейської солідарності, ексглава Українського інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він залишив свій коментар під постом щодо цієї теми на Facebook-сторінці "Української правди".

"Маячня. Такі пропозиції не мають нічого спільного із законом. Це некомпетентність на межі із провокацією", – написав В'ятрович.

Народний депутат України IX скликання від партії "Слуга народу" Максим Бужанський висловив свою думку про пропозицію перейменувати Запоріжжя у відеозверненні.

"Нам розповідають, що Запоріжжя – це якийсь російський, імперський наратив. Серйозно? Запоріжжя? Колиска козацтва? Серце України? Легендарне місто, легендарне слово? Дивіться, все, що ухвалюється під соусом псевдопатріотизму, під соусом спекуляцій на патріотизмі, під соусом піару та показухи, все б'є по нас, по українцях", – сказав Бужанський.

Він нагадав, що йдеться про Запоріжжя, яке перебуває під регулярними ракетними обстрілами.

"У результаті влада змусила думати не про безпеку людей, не про підготовку до зими, а про те, як комусь довести, що "Запоріжжя" – правильна назва", – резюмував парламентар.

Нагадуємо, нардепи розглядали Закон про дерадянізацію у травні 2020 року: тоді йшлося про перше читання законопроєкту. Прийняли його через два роки — у квітні 2022 року, через 2 місяці після початку російського вторгнення.

Тим часом місцева влада навчилась перейменовувати вулиці населених пунктів. Наприклад, у Харкові з’явилась вулиця "Да Вінчі", а у Львові — вулиця Любомира Гузара.