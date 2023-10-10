"Лютый кринж": жители Червонограда предложили переименовать город в Червоноград

Горожане выступили против изменения названия города Червоноград. Общественная организация "Деколонизация. Украина" заявила о подготовке обращения в Службу безопасности Украины.

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Жители Червонограда во Львовской области не смогли проголосовать за переименование города из-за того, что большинство присутствующих на общественном обсуждении 8 октября выступило против. Об этом сообщил первый заместитель мэра Дмитрий Балко в комментарии ZAXID.NET.

Издание отметило, что на обсуждение пришло лишь около 30 человек, преимущественно пенсионного возраста, тогда как первый заместитель мэра Балко заявил, что присутствовали около ста человек разного возраста.

"Община высказывалась за то, чтобы не переименовывать или, если переименовывать, то на Червоноград. Институт национальной памяти опирался на то, что город был назван во время присоединения к СССР при обмене территориями с Польшей. Соответственно община предложила дать украинское название, но также Червоноград", — сказал Дмитрий Балко и подчеркнул, что также поддержал идею не менять название города.

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По его словам, также было предложение назвать город Кристинополь. Он рассказал, что в дальнейшем общественные консультации будут продолжаться онлайн. Тогда как после 17 октября состоится заседание рабочей группы, которая соберет все предложения и наработает соответствующий проект решения горсовета.

Общественная организация "Деколонизация. Украина" в Telegram сообщила, что подготовит обращение в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за непринятия решения жителями Червонограда о переименовании города.

"Лютый кринж со Львовщины. На собрании по переименованию Червонограда присутствующие проголосовали против и не дали выступить представителю Украинского института нацпамяти. Мы подготовим обращение в СБУ. Потому что срывать процесс деколонизации во время полномасштабной войны — это работа на агрессора", — говорилось в сообщении.

Отметили, что город не имеет выбора, если они сами не изменят название — город переименует Верховная Рада.

Напомним, в июне Национальная комиссия по стандартам государственного языка предложила переименовать город Запорожье. По словам языковедов, название города нужно изменить, поскольку оно связано с периодом российской империи и колониализмом. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой призвал Нацкомиссию отменить решение о переименовании. 30 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка изменила свое решение и удалила Запорожье из списка населенных пунктов, которые нужно изменить.

В мае Киевский городской совет принял решение о переименовании трех станций столичного метро. В частности, станцию "Дружбы народов" переименовали в "Зверинецкую", "Льва Толстого" на "Площадь украинских героев". Также изменили название станции метро, которую откроют на Виноградаре — вместо "Проспекта Правды" будет "Варшавская".