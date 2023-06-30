Переименования Запорожья не будет: Нацкомиссия полностью переписала предыдущее решение

Новое решение Нацкомиссии существенно отличается от предыдущего: теперь в нем вместо 25 приложений есть только одно.

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30 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка удалила Запорожье из списка населенных пунктов для переименования. Соответствующее решение опубликовано на сайте комиссии.

Члены Нацкомиссии приняли приложение к предыдущему решению от 22 июня 2023 года. В приложении приводят список названий населенных пунктов, которые нужно переименовать. Указали единственную причину — они не соответствуют нормативам украинского языка. Если пролистать документ до 10 страницы и взглянуть в 8 подпункт, то увидим, что Запорожье уже не нуждается в переименовании. Запорожье в списке просто отсутствует.

Решение Нацкомиссии по переименованию — новое приложение

Отметим, чиновники полностью переформатировали документ, который утвердили 8 дней назад. Предыдущая версия состояла из более чем двух десятков приложений — отдельная для каждой области. В каждом приложении — еще по три категории названий населенных пунктов:

полностью не соответствующие правописанию;

не соответствующие лексическим нормам и касающиеся российской империи — их переименовать "рекомендуют";

такие, которые МОГУТ не соответствовать лексическим нормам.

Решение Нацкомиссии — фрагмент предварительного варианта

Запорожье в первом варианте решения попало именно в последнюю категорию. Однако теперь название областного центра будто в безопасности.

Отметим, сразу после обнародования решение Нацкомиссии вызвало дебаты в обществе — голосов в его поддержку было слишком мало, в сети их обнаружить не удалось.

Между тем министр образования Оксен Лисовой прокомментировал ситуацию на личной странице Facebook. Министр имел два замечания. Во-первых, Нацкомиссия не имеет полномочий для переименования городов и сел — она уполномочена только изучать соответствие языковым нормам. Во-вторых, имеющиеся полномочия, по его мнению, она выполняет формально. Переименование Запорожья — пример именно такого формального подхода.

Тогда же Тарас Креминь, языковой омбудсмен, высказал свои аргументы. Чиновник отметил еще один момент в решении Нацкомиссии — она рекомендовала изменить старое название, но не предложила новое. То есть, опять же, работали формально. Поэтому Креминь также предложил отменить инициативу Нацкомиссии.

Напоминаем, очередную волну обсуждений вызвал законопроект президента Зеленского о статусе английского языка. В частности, президент предложил сделать его языком международного общения, кроме того его должны изучить в обязательном порядке госслужащие, офицеры армии, полиции, таможни.

Один из пунктов законопроекта касался дубляжа иностранных фильмов. Согласно идее президента дубляж нужно заменить субтитрами. Этот пункт вызвал вопросы у граждан, которые высоко ценили украинский дубляж. Основное замечание — украинский дубляж погибнет.