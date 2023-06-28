Переименование Запорожья: мовный омбудсмен призвал отменить инициативу и назвал причину

Тарас Кремень уже направил письмо в Минобразования с требованием отменить инициативу по переименованию украинского областного центра.

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Перечень переименований с Запорожьем должны отменить, поскольку не предлагается правильный вариант названия. Об этом Тарас Кремень, уполномоченный по защите государственного языка, сообщил в среду, 28 июня.

Он отметил, что представители Национальной комиссии по стандартам государственного языка высказала свои рекомендации по изменению ряда названий населенных пунктов или обосновать их переименование. По изменению названия города Запорожье уже направлено соответствующее письмо в МОН с требованием отменить инициативу.

Креминь отметил, что Национальная комиссия вышла за нормы своих полномочий. Ее представители не предоставили предусмотренным законом быстрых рекомендаций, касающихся их переименования в большинстве случаев.

"Не предлагается правильный вариант названия", — говорится в заметке.

Он отметил, что в офисе уполномоченного считают, что этот перечень должен быть отменен и принято новое решение. Среди предложенных вариантов должны быть обязательные к переименованию названия населенных пунктов, которые регулируются украинским законодательством.

Идея переименования Запорожья

В конце июня Нацкомиссия предложила переименовать город Запорожье. По мнению языковедов, название города связано с периодом российской империи и колониализмом. В решении указываются названия населенных пунктов, которые нужно или переименовать полностью, или несколько изменить в соответствии с новыми языковыми нормами.

Не восприняли инициативу и специалисты. Экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович не поддержал предложения Нацкомиссии. Он считает, что структура вышла за свою компетенцию.

Напомним, в апреле секретарь СНБО Алексей Данилов предложил в случае освобождения Севастополя переименовать город. Населенный пункт будут называть "Объект №6".