Перейменування Запоріжжя: мовний омбудсмен закликав скасувати ініціативу та назвав причину

Тарас Кремінь вже надіслав листа до Міносвіти з вимогою скасувати ініціативу щодо перейменування українського обласного центру.

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Перелік перейменувань із Запоріжжям мають скасувати, оскільки не пропонується правильний варіант назви. Про це Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, повідомив у середу, 28 червня.

Він зазначив, що представники Національної комісії зі стандартів державної мови висловила свої рекомендації стосовно зміни низки назв населених пунктів або обґрунтувати їхні перейменування. Щодо зміни назви міста Запоріжжя вже надіслано відповідного листа до МОН з вимогою скасувати ініціативу.

Кремінь зазначив, що Національна комісія вийшла за норми своїх повноважень. Її представники не надали передбаченим законом швидких рекомендацій, які стосуються їх перейменування у більшості випадків.

"Не пропонується правильний варіант назви", – йдеться у дописі.

Він зазначив, що в офісі уповноваженого вважають, що цей перелік має бути скасований та ухвалено нове рішення. Серед запропонованих варіантів повинні бути обов’язкові до перейменування назви населених пунктів, які регулюються українським законодавством.

Ідея перейменування Запоріжжя

Наприкінці червня Нацкомісія запропонувала перейменувати місто Запоріжжя. На думку мовознавців, назва міста пов'язана з періодом російської імперії та колоніалізмом. У рішенні вказуються назви населених пунктів, які потрібно або перейменувати повністю, або дещо змінити відповідно до нових мовних норм.

Не сприйняли ініціативу й фахівці. Ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович не підтримав пропозиції Нацкомісії. Він вважає, що структура вийшла за свою компетенцію.

Нагадаємо, у квітні секретар РНБО Олексій Данілов запропонував у разі звільнення Севастополя перейменувати місто. Населений пункт називатимуть "Об'єкт №6".