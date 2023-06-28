"Межує з провокацією": В'ятрович різко відреагував на пропозицію про перейменування Запоріжжя

Ексголова Українського інституту національної пам'яті, народний депутат Володимир В'ятрович вважає, що Нацкомісія зі стандартів державної мови вийшла за межі своєї компетенції, коли запропонувала перейменувати населені пункти України, які не мають нічого спільного з російською імперською політикою. Зокрема, Запоріжжя та село Красне, якому майже 550 років.

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У вівторок, 27 червня, Національна комісія зі стандартів державної мови опублікувала рішення, згідно з яким пропонується перейменувати понад 1400 населених пунктів в Україні. Найбільший резонанс у суспільстві викликала пропозиція про перейменування Запоріжжя. Мовознавці вважають за необхідне переглянути назву міста через можливу невідповідність українським лексичним нормам, зокрема, через те, що вона може бути пов'язана з російською імперською політикою.

Така рекомендація обурила історика і народного депутата Володимира В'ятровича, ексглаву Українського інституту національної пам'яті. У розмові з Фокусом він припустив, що ініціатива Нацкомісії може дискредитувати дуже важливий для України закон. Ідеться про ухвалений 21 березня 2023 року закон "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії", який набуває чинності тільки 27 липня.

"Нацкомісія повинна була визначити ті населені пункти, назви яких необхідно змінити відповідно до стандартів української мови. Наприклад, Южноукраїнськ, Сєвєродонецьк тощо. Те, що в підсумку запропонувала комісія, не є реалізацією закону, а має вигляд прояву некомпетентності та, на мою думку, межує з провокацією. Сподіваюся, це зроблено не спеціально для того, щоб скомпрометувати закон, який ще навіть не набув чинності. Думаю, є всі підстави говорити про якісь кадрові рішення щодо людей, які виступають із такими провокаційними ідеями", — каже В'ятрович.

Іншими словами, Нацкомісія мала б позначити населені пункти, в яких припустилися помилок відповідно до стандартів української мови, й запропонувати їхнє правильне написання. Натомість мовознавці радять перейменувати міста та села, які, на їхню думку, якимось чином вписуються в закон про деколонізацію, хоч це й не так, підкреслює В'ятрович.

Приміром, Нацкомісія рекомендувала змінити назву села Красне у Львівській області, яке іменується так ще з XV століття, тобто до російської імперської політики жодного відношення не має.

"Немає жодної потреби перейменовувати Запоріжжя, і я впевнений, що цього не станеться. Якщо комісія не відкличе свої рішення, то її рекомендації будуть розглядатися в парламенті, а народні депутати не пропустять такі абсурдні пропозиції, які дискредитують ухвалений закон, дуже потрібний Україні", — вважає В'ятрович.

Нагадаємо, ексголова Запорізької обласної державної адміністрації, історик Олександр Старух, розповів, що зміни в назві Запоріжжя у вузьких колах фахівців обговорюють уже десятки років.

"Ця назва пов'язана з порогами в нижній течії Дніпра. І якщо слово "пороги" говорить якраз про річку, то "поріг" — про будинок, хату. Назва "Запоріжжя" з географічної точки зору звучить неправильно. Виходить, що зараз місто знаходиться "за порогом хати", хоча має бути "за порогами річки", — розповів колишній глава адміністрації.