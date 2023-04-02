Пам'ятник "російському кораблю" і арешт зрадників: Данілов назвав 12 кроків щодо деокупації Криму

За словами секретаря РНБО, цілями "номер один" стануть кримські колаборанти Сергій Аксьонов і Володимир Констанінов. А Керченський міст знесуть, щоб Росія не заважала свободі мореплавства.

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Рада національної безпеки й оборони (РНБО) України розробила детальні кроки з деокупації українського Криму. Заходи перерахував у Facebook 2 квітня секретар РНБО Олексій Данілов.

Проросійські сили на півострові стануть цілями номер один, щоб "назавжди відбити будь-яке бажання навіть дивитися в бік РФ або коментувати щось пов'язане з Україною, не подумавши", написав він.

Побудувати пам'ятник "російському військовому кораблю" і перейменувати Севастополь — плани щдоо Криму від РНБО

Данілов описав наступні 12 кроків щодо деокупації Криму:

1. Винести на громадське обговорення питання щодо проєкту та місця розташування в Криму пам'ятника "російський військовий корабель йде нах…й". Щоб заощадити гроші з бюджету, Данілов пропонує взяти за основу пам'ятник затопленим кораблям у Севастополі.

2. На додаток до кримінального переслідування за колабораціонізм, розробляється люстраційний механізм персональної оцінки для визначення рівня відповідальності та ступеня притягнення конкретних громадян України, жителів Криму з підтримки окупаційних адміністрацій. Ці заходи передбачають обмеження прав участі у виборах — обирати й бути обраними.

3. Українські суди визначать ступінь відповідальності для чиновників, суддів, прокурорів, силовиків та інших осіб, які після лютого 2014 року перейшли на бік російських окупаційних структур.

Якщо їх дії не підпадають під статті Кримінального кодексу, їх позбавлять державних пенсій, заборонять надалі працевлаштовуватися на роботу в держорганах та органах місцевого самоврядування України. "Вовчий квиток" — назавжди", — зазначив секретар.

Колаборанти можуть надати Силам оборони України та слідству важливу інформацію про ворога. Це буде підставою для пом'якшення кримінального покарання.

4. Росія або інше формування, що претендує на правонаступництво, забезпечує видачу всіх підозрюваних у держзраді та інших кримінальних злочинах — як громадян України, так і РФ. Частина злочинів — геноцид, військові та проти людяності — не мають строків давності.

5. Пропагандисти-журналісти, медійники й експерти, які сприяли окупації, мілітаризації дітей та розпалюванню ворожнечі проти України українців, кримських татар та інших національностей — у групі особливої уваги. За їхні злочини візьмуться українські, а за необхідності — міжнародні правоохоронні структури.

Їх законно позбавлять волі, звань, пенсійного забезпечення, майна, честі та поваги, підкреслив Данілов.

6. Російські громадяни, які незаконно в'їхали в Крим після лютого 2014 року, повинні негайно покинути територію України у визначений законом термін.

"Найспритніші і розумні вже почали "виїзд", це похвально. А іншим, хто продовжує гальмувати, доведеться це робити в режимі булгаковського твору "Біг". Раджу уважно перечитати", — сказав він.

7. Угоди, вчинені не за українським законодавством після лютого 2014 року, зокрема по нерухомому майну, будуть не дійсними. Такий закон діє вже 9 років. Право власності на майно залишається за громадянами України. Якщо майно привласнили окупанти, його повернуть законним власникам.

8. Керченський міст демонтують для забезпечення повної свободи мореплавства в рамках програми відшкодування збитку.

9. На півострові реалізують програму "Детоксикація". Вона полягає в нейтралізації наслідків багаторічної російської пропаганди. За словами Данілова, Україна використовує досвід з денацифікації Німеччини в 40-х роках минулого століття.

Активні прихильники російської окупації залучатимуться до відновлення зруйнованих українських міст, ексгумації та перепоховання жертв російської агресії. Україна надасть максимально широкий доступ до інформації про злочини режиму Володимира Путіна.

10. Створення документальної бази фактів злочинів Москви проти українців, які чинили опір окупації. Відновлення в правах українських і кримськотатарських активістів.

11. Негайне звільнення всіх громадян України, кримських татар, українців, переслідуваних РФ з політичних мотивів з 2014 року. Їм гарантується відшкодування моральної шкоди.

12. Так зване "місто російської слави" Севастополь перейменують "Об'єкт №6". Верховна Рада України пізніше ухвалить рішення про нову назву міста. Можливий новий варіант — Ахтіар.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Криму часто лунають вибухи. У середу, 29 березня, вони лунали в районі аеропорту в селищі Гвардійське.

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