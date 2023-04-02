Памятник "русскому кораблю" и арест предателей: Данилов назвал 12 шагов по деоккупации Крыма

По словам секретаря СНБО, целями "номер один" станут крымские колаборанты Сергей Аксенов и Владимир Констанинов. А Керченский мост снесут, чтобы Россия не мешала свободе мореходства.

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал детальные шаги по деоккупации украинского Крыма. Мероприятия перечислил в Facebook 2 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов.

Пророссийские силы на полуострове станут целями номер один, чтобы "навсегда отбить любому желание даже смотреть в сторону РФ или комментировать что-то связанное с Украиной, не подумав", написал он.

Построить памятник "русскому военному кораблю" и переименовать Севастополь — планы по Крыму от СНБО

Данилов описал следующие 12 шагов по деоккупации Крыма:

1. Вынести на общественное обсуждение вопрос по проекту и месторасположению в Крыму памятника "русский военный корабль идет нах…й". Чтобы сэкономить деньги из бюджета, Данилов предлагает взять за основу памятник затопленным кораблям в Севастополе.

2. В дополнение к уголовному преследованию за коллаборационизм разрабатывается люстрационный механизм персональной оценки для определения уровня ответственности и степени привлечения конкретных граждан Украины, жителей Крыма по поддержке оккупационных администраций. Эти меры предусматривают ограничение прав участия в выборах — избирать и быть избранными.

3. Украинские суды определят степень ответственности для чиновников, судей, прокуроров, силовиков и других лиц, которые после февраля 2014 года перешли на сторону российских оккупационных структур.

Если их действия не подпадают под статьи уголовного кодекса, их лишат государственных пенсий, запретят в дальнейшем трудоустраиваться на работу в госорганах и органах местного самоуправления Украины. "Волчий билет" — навсегда", — отметил секретарь.

Коллаборанты могут предоставить Силам обороны Украины и следствию важную информацию про врага. Это будет основанием для смягчения уголовного наказания.

4. Россия или иное формирование, претендующее на правопреемство, обеспечивает выдачу всех подозреваемых в госизмене и других уголовных преступлениях — как граждан Украины, так и РФ. Часть преступлений – геноцид, военные и против человечности — не имеют сроков давности.

5. Пропагандисты-журналисты, медийщики и эксперты, способствовавшие оккупации, милитаризации детей и разжиганию вражды против Украины украинцев, крымских татар и других национальностей — в группе особого внимания. За их преступления возьмутся украинские, а при необходимости — международные правоохранительные структуры.

Их законно лишат свободы, званий, пенсионного обеспечения, имущества, чести и уважения, подчеркнул Данилов.

6. Российские граждане, незаконно въехавшие в Крым после февраля 2014 года, должны немедленно покинуть территорию Украины в определенный законом срок.

"Самые шустрые и умные уже начали "выезд", это похвально. А другим, кто продолжает тормозить, придется это делать в режиме булгаковского произведения "Бег". Советую внимательно перечесть", — сказал он.

7. Сделки, совершенные не по украинскому законодательству после февраля 2014 года, в том числе по недвижимому имуществу, будут ничтожными. Такой закон действует уже 9 лет. Право собственности на имущество остается за гражданами Украины. Если имущество присвоили оккупанты, его вернут законным владельцам.

8. Керченский мост демонтируют для обеспечения полной свободы мореходства в рамках программы возмещения ущерба.

9. На полуострове реализуют программу "Детоксикация". Она заключается в нейтрализации последствий многолетней российской пропаганды. По словам Данилова, Украина использует опыт по денацификации Германии в 40-х годах прошлого века.

Активные сторонники российской оккупации будут привлекаться к восстановлению разрушенных украинских городов, эксгумации и перезахоронениям жертв российской агрессии. Украина предоставит максимально широкий доступ к информации о преступлениях режима Владимира Путина.

10. Создание документальной базы фактов преступлений Москвы против украинцев, которые сопротивлялись оккупации. Восстановление в правах украинских и крымскотатарских активистов.

11. Немедленное освобождение всех граждан Украины, крымских татар, украинцев, преследуемых РФ по политическим мотивам с 2014 года. Им гарантируется возмещение морального ущерба.

12. Так называемый "город русской славы" Севастополь переименуют "Объект № 6". Верховная Рада Украины позже примет решение о новом названии города. Возможный новый вариант — Ахтиар.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму часто звучат взрывы. В среду, 29 марта, они раздавались в районе аэропорта в поселке Гвардейское.

В Офисе президента Украины (ОП) говорят о жарком весеннем сезоне в Крыму. Полномасштабная война с Россией не закончится без Крыма, уверен советник главы ОП Михаил Подоляк.