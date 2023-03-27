"Война не закончится без Крыма": Подоляк о "жарком" весеннем сезоне на полуострове

По словам советника главы ОП, мировые лидеры признали территорию Украины в границах 1991 года, и поэтому все военные операции на полуострове считаются легитимными.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прояснил некоторые нюансы касаемо Крымского полуострова и его освобождения от российской оккупации. Об этом он заявил в новом интервью для портала УНИАН.

По его словам, жаркий весенний в Крыму начался еще несколько месяцев назад. В первую очередь на это указывают заявления мировых лидеров о том, что полуостров — неотъемлемая часть Украины и любые военные операции там абсолютно легитимны.

Во-вторых, отмечает Михаил Подоляк, Крым — территория Украины. Россия совершает ежедневно преступления по отношению к украинскому народу и началось все это еще в Крыму. В будущем все они, включая коллаборантов, будут привлечены к ответственности.

"В-третьих, война не закончится без Крыма. Он является, по сути, кощеевой смертью для Путина. Это обнулит все, что касается так называемого "путинизма" и окончательно десакрализирует Путина на внутреннем рынке, после чего начнутся те процессы, о которых мы говорили. Они будут просто существенно ускорены", — говорит советник главы ОП.

Кроме того, все то, что касается будущего Российской Федерации, то война "спрессовала" это во времени. Все те процессы, которые Кремль должен был пройти за 10-15-20 лет после смерти Владимира Путина, пройдут за год-два.

Напомним, 27 марта сообщалось, что у Зеленского сделали предположение, кто следующий возглавит РФ после Владимира Путина. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что до войны на роль преемника в Кремле рассматривали всего одного человека, но теперь их количество увеличилось минимум до двух.