"Путин допустил все классические ошибки": в ОП предположили, кто следующий возглавит РФ

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что пропагандисты официально объявят нынешнего президента РФ "порождением ада", и обвинят его во всех существующих грехах.

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Президенту Российской Федерации Владимиру Путину уже начали искать замену, однако местные элиты все еще не готовы к таким существенным переворотам. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины в интервью порталу УНИАН.

По его словам еще до войны у Кремля был всего один кандидат на должность преемника, — сын председателя Совбеза РФ Николая Патрушева, но теперь появился второй игрок, который намерен занять пост президента — один из авторов политики касаемо оккупированных территорий и вывоза детей оттуда Сергей Кириенко.

"Сейчас Путин абсолютно обособлен, он сам уже не заинтересован в транзите власти, наоборот — хочет максимально жестко за нее держаться, считает, что пожизненное пребывание на посту президента Российской Федерации гарантирует ему неприкосновенность, в том числе и юридическую. Так он не сможет ездить в страны, которые подпишут ордер на его задержание, но тем не менее он будет, условно говоря, находиться у себя на Валдае и управлять, как ему кажется, большой империей", — отметил Михаил Подоляк.

При этом, в РФ есть группы, которые хотели бы уже создать страну другого типа, противоположную политике Владимира Путина. Произойти смена режима может после очередных тактических поражения на поле боя.

"Внутренние процессы начнутся и тогда Путин в самой России будет объявлен пропагандистами "порождением ада". На него начнут списывать те или иные грехи, например — неэффективное планирование военной кампании, неэффективный анализ рисков, которые возникают из-за этой кампании, абсолютно неправильную оценку своих ресурсных возможностей и того, будет ли консолидироваться Европа в поддержку Украины или нет. Путин допустил все классические ошибки", — продолжил Михаил Подоляк.

Напомним, 24 марта у Зеленского рассказали о панике россиян из-за контрнаступления ВСУ. ВС РФ, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, стараются достичь тактических успехов только за счет количества солдат, как было в советские времена.