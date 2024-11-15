Найкраще знає Україну: другокласник зі Львівщини увійшов до Книги рекордів (фото)

В міській раді повідомили, що Дмитро за годину відтворив понад 700 фактів про світ та став рекордсменом Національного реєстру рекордів України.

Восьмирічний школяр з Новояворівська Львівської області Дмитро Прийма увійшов до Національного реєстру рекордів України. Другокласник за годину відтворив напам’ять понад 700 фактів про світ, зазначила Новояворівська міська рада.

"Сьогодні восьмирічний Дмитро Прийма, учень 2-В класу Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів N3, зробив неймовірне. Юний знавець став рекордсменом Національного Реєстру Рекордів України, відтворивши на пам’ять понад 700 фактів про світ за годину", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Дмитра привітав міський голова Володимир Мацелюх. Він відзначив талант, наполегливість і любов до знань хлопчика.

Нагадаємо, що в липні школяр із міста Шостка Сумської області 15-річний Єрмак Роговий створив модель наземної роботизованої платформи для розмінування, яку можна переробити на дрон-камікадзе. На створення прототипу він витратив близько 1000 гривень. Наземний дрон виявляє міни на глибині до 30 сантиметрів, а також може атакувати російських окупантів.

Раніше Українська школярка створила для військових експериментального робота з дистанційним керуванням. Пристрій коштує лише 15 тисяч гривень і працює від автомобільного прикурювача. Призначений він для знешкодження мін, а керувати роботом можна на відстані 10-120 метрів за допомогою спеціального пристрою.