Лучше всех знает Украину: второклассник со Львовщины вошел в Книгу рекордов (фото)

В городском совете сообщили, что Дмитрий за час воспроизвел более 700 фактов о мире и стал рекордсменом Национального реестра рекордов Украины.

Восьмилетний школьник из Новояворовска Львовской области Дмитрий Прийма вошел в Национальный реестр рекордов Украины. Второклассник за час воспроизвел наизусть более 700 фактов о мире, отметил Новояворовский городской совет.

"Сегодня восьмилетний Дмитрий Прийма, ученик 2-В класса Новояворовский ОЗСО I-III ступеней N3, сделал невероятное. Юный знаток стал рекордсменом Национального Реестра Рекордов Украины, воспроизведя на память более 700 фактов о мире за час", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Дмитрия поздравил городской голова Владимир Мацелюх. Он отметил талант, настойчивость и любовь к знаниям мальчика.

Напомним, что в июле школьник из города Шостка Сумской области 15-летний Ермак Роговой создал модель наземной роботизированной платформы для разминирования, которую можно переделать в дрон-камикадзе. На создание прототипа он потратил около 1000 гривен. Наземный дрон обнаруживает мины на глубине до 30 сантиметров, а также может атаковать российских оккупантов.

Ранее Украинская школьница создала для военных экспериментального робота с дистанционным управлением. Устройство стоит всего 15 тысяч гривен и работает от автомобильного прикуривателя. Предназначен он для обезвреживания мин, а управлять роботом можно на расстоянии 10-120 метров с помощью специального устройства.