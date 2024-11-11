"Місто століття": згорілий мегаполіс приваблює своїми руїнами туристів з усього світу (фото)

Міський дослідник Метью Крістофер показав занедбані школи, колись розкішні церкви, спорожнілі будинки й навіть незвичайне "кладовище" старих мотоциклів.

Місто Гері в штаті Індіана (США), яке колись прозвали "містом століття", сьогодні є одним із найяскравіших прикладів американської урбаністичної кризи. Про це пише Daily Star.

Заснований 1906 року компанією US Steel, Гері виріс на хвилі промислового підйому і залучав працівників з усієї країни. Але із закриттям виробництв і відтоком населення почався швидкий занепад. Зі 178 тисяч жителів, які тут мешкали 1960 року, залишилося менше ніж 70 тисяч. Понад 30% будинків пустують, а десятки тисяч будівель руйнуються.

Колись успішне місто було також відоме як "столиця вбивств" у 90-ті роки, коли тут зафіксували рекордні показники насильства, що лише посилило масовий відтік населення. Сьогодні руїни Гері стали цікавим об'єктом для міських дослідників, туристів і фотографів, які знімають колись жваві, а тепер занедбані куточки Америки.

Заснований 1906 року компанією US Steel, Гері виріс на хвилі промислового підйому і залучав працівників з усієї країни Фото: Abandoned America

Одним із таких дослідників став Метью Крістофер, автор проєкту Abandoned America. У його фотографіях Гері постає похмурим пам'ятником економічного спустошення і соціальної нестабільності. Його знімки включають покинуті школи, колись розкішні церкви, спорожнілі будинки і навіть дивне "кладовище" старих мотоциклів. Він зазначив, що деякі місця, такі як, наприклад, занедбані похоронні бюро з порожніми трунами, надають цьому "місту-примарі" атмосфери містики й трагедії.

Гері будувався як місто для робітників найбільшого в США металургійного заводу Gary Works, який потребував транспортної доступності та близькості до озера Мічиган. Це привабило до міста тисячі людей, але також і призвело до соціальних проблем. Уже до середини 20 століття в Гері зростали міжрасові конфлікти і соціальна нерівність, яка з часом лише посилилася. Це загострення, укупі з економічними потрясіннями, зробило місто вразливим, що зрештою призвело до його занепаду.

Гері будувався як місто для робітників найбільшого в США металургійного заводу Gary Works Фото: Abandoned America

Зараз Гері стоїть у руїнах, але приваблює туристів, зацікавлених в індустріальному минулому та його трагічних наслідках. Роботи Метью Крістофера можна знайти на його сайті та в соціальних мережах, де він ділиться історією кожного об'єкта.

Раніше Фокус повідомляв, що пожежну частину переробили на будинок вартістю близько $8 млн. Будівля, в якій знімали сцени культового фільму "Щоденники принцеси", пройшла довгий шлях від кінного пожежного депо до унікального будинку зі збереженими елементами та захопливими панорамними краєвидами.

Також стало відомо, що на "найсамотнішій дорозі" у США розташоване занедбане місто, в якому живуть 2 людини. Джонатан Харп і його дружина Норма залишилися єдиними жителями, які називають старе шахтарське містечко своїм домом. За їхніми словами, вони насолоджуються тишею і спокоєм.