"Город века": сгоревший мегаполис привлекает своими руинами туристов со всего мира (фото)

Городской исследователь Мэтью Кристофер показал заброшенные школы, некогда роскошные церкви, опустевшие дома и даже необычное "кладбище" старых мотоциклов.

Город Гэри в штате Индиана (США), который когда-то прозвали "городом века", сегодня является одним из наиболее ярких примеров американского урбанистического кризиса. Об этом пишет Daily Star.

Основанный в 1906 году компанией US Steel, Гэри вырос на волне промышленного подъема и привлекал работников со всей страны. Но с закрытием производств и оттоком населения начался быстрый упадок. Из 178 тысяч жителей, которые здесь жили в 1960 году, осталось менее 70 тысяч. Более 30% домов пустуют, а десятки тысяч зданий разрушаются.

Некогда процветающий город был также известен как "столица убийств" в 90-е годы, когда здесь зафиксировали рекордные показатели насилия, что лишь усилило массовый отток населения. Сегодня руины Гэри стали интересным объектом для городских исследователей, туристов и фотографов, снимающих некогда оживленные, а теперь заброшенные уголки Америки.

Основанный в 1906 году компанией US Steel, Гэри вырос на волне промышленного подъема и привлекал работников со всей страны Фото: Abandoned America

Одним из таких исследователей стал Мэтью Кристофер, автор проекта Abandoned America. В его фотографиях Гэри предстает мрачным памятником экономического опустошения и социальной нестабильности. Его снимки включают заброшенные школы, некогда роскошные церкви, опустевшие дома и даже странное "кладбище" старых мотоциклов. Он отметил, что некоторые места такие как, например, заброшенные похоронные бюро с пустыми гробами придают этому "городу-призраку" атмосферу мистики и трагедии.

Гэри строился как город для рабочих крупнейшего в США металлургического завода Gary Works, который нуждался в транспортной доступности и близости к озеру Мичиган. Это привлекло в город тысячи людей, но также и привело к социальным проблемам. Уже к середине 20 века в Гэри росли межрасовые конфликты и социальное неравенство, которое со временем лишь усугубилось. Это обострение, вкупе с экономическими потрясениями, сделало город уязвимым, что в конечном счете привело к его упадку.

Гэри строился как город для рабочих крупнейшего в США металлургического завода Gary Works Фото: Abandoned America

Сейчас Гэри стоит в руинах, но привлекает туристов, заинтересованных в индустриальном прошлом и его трагичных последствиях. Работы Мэтью Кристофера можно найти на его сайте и в социальных сетях, где он делится историей каждого объекта.

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