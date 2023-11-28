Україна планує перейменувати населені пункти у Криму: деталі

Населеним пунктам на півострові повернуть історичні назви кримськотатарською мовою, вони використовуватимуться на дорожніх вказівках та у виготовленні мап, розповіли у Мінреінтеграції.

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Україна поверне географічним назвам у Криму історичні найменування кримськотатарською мовою. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції 28 листопада.

Зазначається, що про це йшлося на засіданні Національної комісії з питань кримськотатарської мови 22 листопада. Кримськотатарську мову використовуватимуть для позначення назв місцевості та населених пунктів, що мають тюркське походження або історичні кримськотатарські найменування.

Наразі узгоджують механізм, що дозволить використовувати латинський алфавіт для написання топонімів у каналах комунікації та наукових дослідженнях.

Також нові назви використовуватимуться на дорожніх вказівниках та у мапах. З цією метою проводитиметься спілкування з операторами картографічних сервісів та службами, що обслуговують вказівки. Відповідне рішення Нацкомісія доручила розробити Кабінету міністрів.

Кримськотатарська мова в Україні

У 2021 році президент України Володимир Зеленський підписав закон про корінні народи України. Так, документом було визначено, що на території тимчасово окупованого півострова такими народами є кримські татари, караїми та кримчаки. Зокрема, вони отримали право на створення власних ЗМІ та підтримку зі сторони держави.

Також у цьому ж році було затверджено, що з вересня 2025 року навчання кримськотатарською мовою переведуть на латинський алфавіт. Зазначалося, кримські татари чекали перехід на латиницю 30 років.

Тим часом лідер кримськотатарської спільноти у 2021 році говорив, що перехід на латиницю був ухвалений ще після розпаду СРСР. Окрім того, таке рішення позитивно впливає на об’єднання з діаспорою кримських татар в інших країнах, адже більшість з них користуються латинським алфавітом.

Також у жовтні минулого року в Мінреінтеграції заявляли, що створять освітню платформу, яка міститиме матеріали кримськотатарською мовою.

Зазначимо, що масштабне перейменування топонімів на території Криму відбулося після депортації кримських татар та інших національних груп у 1944 році. Було перейменовано понад 90% півострова, та назви топонімів кримськотатарського походження отримали нові назви російського походження.

Нагадаємо, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв у серпні цього року розповідав, що окупаційна влада Криму відправила у місця позбавлення волі 117 представників кримськотатарського народу.