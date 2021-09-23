Мустафа Джемілєв: "Перехід кримськотатарської мови на латиницю консолідує нашу діаспору"

Нардеп розповів Фокусу, що значна частина кримських татар, які живуть в інших країнах, не користуються кирилицею.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу з 1991 по 2013 рік і нардеп III-IX скликань Мустафа Джемілєв позитивно ставиться до постанови Кабінету міністрів України від 22 вересня про переведення кримськотатарської мови з кирилиці на латиницю. У коментарі Фокусу парламентарій заявив, що таке рішення сприяє консолідації їхньої діаспори.

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Так, Джемілєв підкреслив, що багато представників кримськотатарського народу живуть в інших країнах і значна їх частина в писемності використовує латинську графіку.

"Тому перехід на латиницю сприяє консолідації нашої діаспори", — сказав парламентарій Фокусу.

Крім того, зазначив Джемілєв, латинська графіка краще корелює з фонетикою кримськотатарської мови.

"У кирилиці немає таких букв, які відповідають за деякі звуки нашої мови", — розповів нардеп.

Джемілєв у розмові з Фокусом також підкреслив, що постанова Кабміну України щодо переведення їхньої мови на латиницю відповідає рішенню Курултаю (вищого представницького повноважного органу) кримськотатарського народу, ухваленому ще після розпаду Радянського Союзу, тому "безперечно користується всенародною підтримкою".

Про те, як ставляться інші лідери кримськотатарського народу до переходу їхньої мови на латиницю, читайте в окремому матеріалі Фокусу.