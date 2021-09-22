"Відрив від русского мира": як кримські татари ставляться до рішення про перехід їхньої мови на латиницю

Представники кримськотатарського народу розповіли Фокусу, що в кирилиці немає букв, що відповідають за кілька звуків. А перехід на латиницю Курултай схвалив ще після розпаду СРСР.

22 вересня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про переведення кримськотатарського алфавіту з кирилиці на латиницю. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Освітній процес кримськотатарською мовою буде переведений на використання латинської графіки до 1 вересня 2025 року. Оновлений алфавіт складається з 31 букви. Зазначається, що він базується на рішеннях Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років.

Фокус поспілкувався з медійними представниками кримських татар для того, щоб дізнатися їхні думки щодо цієї ініціативи.

Так, голова Меджлісу кримськотатарського народу в 1991-2013 роках і народний депутат України 3-9 скликань Мустафа Джемілєв розповідає, що рішення про переведення кримського алфавіту на латиницю було ухвалене Курултаєм ще після розпаду Радянського Союзу.

"Але на практиці цього ніколи не вдавалося втілити. Перехід на латиницю дуже важливий для нас, тому що латинська графіка більше відповідає фонетиці кримськотатарської мови. У кирилиці немає таких букв, які відповідають за деякі звуки нашої мови", — каже Джемілєв Фокусу.

Розмірковуючи про важливість переходу на латинську графіку нардеп наголошує і те, що в кримськотатарського народу є величезна діаспора в різних країнах.

"І більшість кримських татар користуються латинською графікою. Тому перехід на латиницю сприяє консолідації нашої діаспори теж", — зазначає парламентарій.

На питання чи підтримують у цілому кримські татари постанову про перехід мови на латиницю Джемілєв запевняє, що воно відповідає рішенню Курултаю, тому "безперечно користується всенародною підтримкою".

[ + – ] Джемілєв: "Ініціатива про перехід кримськотатарської мови на латиницю — це рішення Курултаю" Фото: УНИАН

Журналіст Айдер Муждабаєв у коментарі Фокусу також розповідає, що позитивно ставиться до ухваленої Кабміном України постанови.

"Це просто державне затвердження того, що прийняв наш Меджліс після набуття незалежності Україною. Нічого нового немає, ми й так давно користуємося латинкою, бо кирилиця дуже незручна для кримської мови, там, наприклад, просто "зникли" декілька звуків", — зазначає Муждабаєв.

Журналіст підкреслює, що рішення українського уряду можна певним чином назвати "поверненням кримськотатарської мови до її норми".

"Хоча сучасна кримська латинка трохи відрізняється від тієї, яку заборонив Сталін у 1936 році. Але загалом це те саме, що колись уже було після переходу з арабіки на латинку", — говорить Муждабаєв.

[ + – ] Муждабаєв: "Кримські татари вже давно користуються латиницею" Фото: Facebook

Віце-президент Світового Конгресу кримських татар і генеральний директор кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов у коментарі Фокусу також говорить, що ставиться до ухваленого Кабміном України рішення позитивно.

"Рішення Курултаю усіма кримськими татарами виконується обов'язково. І дуже добре, що українська влада ухвалила таку постанову. Це стратегічне рішення держави Україна, яку так хоче знищити Путін. І для нас це дуже важлива подія — перехід із кирилиці на латиницю. Це відрив від "русского мира". Тому що кирилиця — це все одно політичний певний зв'язок із ним", — запевняє віце-президент Світового Конгресу кримських татар.

Іслямов підкреслює, що їхній телеканал перейшов на латиницю ще у 2011 році та зазначає, що подібна трансформація в мові не відбувається за один день.

"Потрібно, щоб зі школи, з дитинства дітей готували до того, що це основний інструмент читання книг і всього іншого. Завжди була відмазка така що, мовляв, народ розмовляє російською здебільшого. Тому що ми, дорослі люди, прийшли з Радянського союзу. Старше покоління звикло до кирилиці. Та не питання — нехай старше покоління пише і читає як йому завгодно. Але молодь уже має вчитися латиницею. Й українська мова повинна бути на латиниці. Ми так будемо ближче до глобального світу", — розповідає Іслямов.

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Також віце-президент Світового Конгресу кримських татар запевняє, що багато представників їхнього народу вже тривалий час користуються латиницею під час спілкування рідною мовою.

"У деяких немає навіть клавіатури на телефоні кирилицею. Більшість тих, хто знаходяться за кордоном, давно пишуть вже латиницею. Ми стаємо частиною Європи, частиною глобального світу. Хоча б у питанні алфавіту", — зазначає Іслямов.

[ + – ] Іслямов: "На латиницю необхідно перевести й українську мову"

Фокус хотів надати можливість висловитися про рішення Кабміну про переведення кримськотатарської мови на латиницю і співачці Джамалі (Сусана Джамаладінова), проте в її пресслужбі повідомили, що на поточний момент не готові коментувати це питання.

Зазначимо, нещодавно про необхідність переходу з кирилиці на латиницю української мови заявив і секретар РНБО Олексій Данілов. Ці слова викликали хвилю обговорень в соціальних мережах. А заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі Фокусу закликала Данілова "вчити матчастину", оскільки, на її думку, перехід на латиницю буде вигідний тим, хто продукує в Україні контент російською мовою.

Нагадаємо, раніше Фокус детально розбирався чи варто перекладати українську на латинську графіку.