"Отрыв от русского мира": как крымские татары относятся к решению о переходе их языка на латиницу

Представители крымскотатарского народа рассказали Фокусу, что в кириллице нет букв, отвечающих за несколько звуков. А переход на латиницу Курултай одобрил еще после распада СССР.

22 сентября Кабинет министров Украины принял решение о переводе крымскотатарского алфавита с кириллицы на латиницу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Образовательный процесс на крымскотатарском языке будет переведен на использование латинской графики до 1 сентября 2025 года. Обновленный алфавит состоит из 31 буквы. Отмечается, что он базируется на решениях Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

Фокус пообщался с медийными представителями крымских татар для того, чтобы узнать их мнения касательно этой инициативы.

Так, председатель Меджлиса крымскотатарского народа в 1991-2013 годах и народный депутат Украины 3-9 созывов Мустафа Джемилев рассказывает, что решение о переводе крымского алфавита на латиницу было принято Курултаем еще после распада Советского Союза.

"Но на практике этого никогда не удавалось воплотить. Переход на латиницу очень важен для нас, потому что латинская графика больше соответствует фонетике крымскотатарского языка. В кириллице нет таких букв, которые отвечают за некоторые звуки нашего языка", — говорит Джемилев Фокусу.

Рассуждая о важности перехода на латинскую графику нардеп подчеркивает и то, что у крымскотатарского народа есть огромная диаспора в разных странах.

"И многие крымские татары пользуются латинской графикой. Потому переход на латиницу способствует консолидации нашей диаспоры тоже", — отмечает парламентарий.

На вопрос поддерживают ли в целом крымские татары постановление о переходе языка на латиницу Джемилев уверяет, что оно соответствует решению Курултая, потому "бесспорно пользуется всенародной поддержкой".

[ + – ] Джемилев: "Инициатива о переходе крымскотатарского языка на латиницу - это решение Курултая" Фото: УНИАН

Журналист Айдер Муждабаев в комментарии Фокусу также рассказывает, что положительно относится к принятому Кабмином Украины постановлению.

"Это просто государственное утверждение того, что принял наш Меджлис после обретения независимости Украиной. Ничего нового нет, мы и так давно пользуемся латиницей, так как кириллица очень неудобная для крымской языка, там, например, просто "исчезли" несколько звуков", — отмечает Муждабаев.

Журналист подчеркивает, что решение украинского правительства можно определенным образом назвать "возвращением крымскотатарского языка к его норме".

"Хотя современная крымская латиница немного отличается от той, которую запретил Сталин в 1936 году. Но в целом это то же самое, что когда-то уже было после перехода с арабики на латиницу", — говорит Муждабаев.

[ + – ] Муждабаев: "Крымские татары уже давно пользуются латиницей" Фото: Facebook

Вице-президент Всемирного Конгресса крымских татар и генеральный директор крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов в комментарии Фокусу также говорит, что относится к принятому Кабмином Украины решению положительно.

"Решение Курултая всеми крымскими татарами исполняется в обязательном порядке. И очень хорошо, что украинская власть приняла такое постановление. Это стратегическое решение государства Украина, которое так хочет уничтожить Путин. И для нас это очень важное событие — переход с кириллицы на латиницу. Это отрыв от "русского мира". Потому что кириллица — это все равно политическая определенная связь с ним", — уверяет вице-президент Всемирного Конгресса крымских татар.

Ислямов подчеркивает, что их телеканал перешел на латиницу еще в 2011 году и отмечает, что подобная трансформация в языке не происходит за один день.

"Нужно, чтобы со школы, с детства детей готовили к тому, что это основной инструмент чтения книг и всего остального. Всегда была отмазка такая что, мол, народ разговаривает на русском в основном. Потому что мы, взрослые люди, пришли с Советского союза. Старшее поколение привыкло на кириллице. Да не вопрос — пусть старшее поколение пишет и читает как ему угодно. Но молодежь уже должна учиться на латинице. И украинский язык должен быть на латинице. Мы так будем ближе к глобальному миру", — рассказывает Ислямов.

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Также вице-президент Всемирного Конгресса крымских татар уверяет, что многие представители их народа уже длительное время пользуются латиницей при общении на родном языке.

"У некоторых нет даже клавиатуры на телефоне на кириллице. Многие находящиеся за рубежом давно пишут уже на латинице. Мы становимся частью Европы, частью глобального мира. Хотя бы в вопросе алфавита", — отмечает Ислямов.

[ + – ] Ислямов: "На латиницу необходимо перевести и украинский язык"

Фокус хотел предоставить возможность высказаться о решении Кабмина о переводе крымскотатарского языка на латиницу и певице Джамале (Сусане Джамаладиновой), однако в ее пресс-службе сообщили, что на текущий момент не готовы комментировать этот вопрос.

Отметим, недавно о необходимости перехода с кириллицы на латиницу украинского языка заявил и секретарь СНБО Алексей Данилов. Эти слова вызвали волну обсуждений в соцсетях. А замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии Фокусу призвала Данилова "учить матчасть", поскольку, по ее мнению, переход на латиницу будет выгоден тем, кто производит в Украине контент на русском языке.

Напомним, ранее Фокус детально разбирался стоит ли переводить украинский на латинскую графику.