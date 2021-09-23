Мустафа Джемилев: "Переход крымскотатарского языка на латиницу консолидирует нашу диаспору"

Нардеп рассказал Фокусу, что значительная часть живущих в других странах крымских татар не пользуются кириллицей.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа с 1991 по 2013 год и нардеп III-IX созывов Мустафа Джемилев положительно относится постановлению Кабинета министров Украины от 22 сентября о переводе крымскотатарского языка с кириллицы на латиницу. В комментарии Фокусу парламентарий заявил, что такое решение способствует консолидации их диаспоры.

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Так, Джемилев подчеркнул, что многие представители крымскотатарского народа живут в других странах и значительная их часть в письме используют латинскую графику.

"Потому переход на латиницу способствует консолидации нашей диаспоры", — сказал парламентарий Фокусу.

Кроме того, отметил Джемилев, латинская графика лучше коррелирует с фонетикой крымскотатарского языка.

"В кириллице нет таких букв, которые отвечают за некоторые звуки нашего языка", — рассказал нардеп.

Джемилев в разговоре с Фокусом также подчеркнул, что постановление Кабмина Украины касательно перевода их языка на латиницу соответствует решению Курултая (высшего представительского полномочного органа) крымскотатарского народа, принятому еще после распада Советского Союза, потому "бесспорно пользуется всенародной поддержкой".

О том, как относятся другие лидеры крымскотатарского народа к переходу их языка на латиницу, читайте в отдельном материале Фокуса.