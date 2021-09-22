Кабмін затвердив переклад кримськотатарської мови на латиницю

Чиновники з уряду стверджують, що кримські татари чекали такого переходу 30 років. Навчання мови на новому алфавіті почнеться в 2025 році.

Кабінет міністрів на своєму засіданні в середу, 22 вересня, затвердив постанову, яка передбачає перехід алфавіту кримськотатарської мови на латинську графіку, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Зазначається, що освітній процес кримськотатарською мовою переведуть на латинську графіку до 1 вересня 2025 року.

За словами віце-прем'єр-міністра Олексія Резнікова, кримськотатарський народ чекав цього 30 років і перехід на латиницю — один зі стратегічних кроків у межах виконання концепції розвитку кримськотатарської мови.

Затверджений алфавіт складається з 31 букви і базується на рішеннях Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років.

"Кримськотатарська мова буде розвиватися в більшій гармонії з іншими тюркськими мовами, які перейшли або переходять на латинський алфавіт. Це створює додаткові можливості для України щодо взаємодії з тюркськими країнами. Навіть на побутовому рівні кожен українець, який володіє азами кримськотатарської мови, почуватиметься більш впевнено в Туреччині, Азербайджані або Узбекистані" — вважає Резніков.

Нагадаємо, в грудні минулого року Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій попросило компанію Google додати кримськотатарську мову в онлайн-перекладач, мотивуючи прохання тим, що в Україні нею розмовляють понад 300 тисяч осіб, а в усьому світі ця цифра сягає майже шість мільйонів.

У липні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про корінні народи України", згідно з яким кримські татари, караїми та кримчаки отримали право на створення своїх ЗМІ та підтримку від держави.

Перед цим Зеленський заявляв, що депортація кримських татар під час Другої світової війни є трагедією для 40 мільйонів українців.

Зі свого боку, делегація Росії в ПАРЄ ініціювала резолюцію про "порушення прав національних меншин в Україні", відреагувавши так на закон "Про корінні народи України".