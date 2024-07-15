Допомагали катувати кримських татар: двом правоохоронцям оголосили про підозру у держзраді

У Нацполіції розповіли, що зрадники служили на боці окупантів ще з початку анексії Криму. Тепер їм загрожує до 15 років в’язниці.

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Слідчі Національної поліції оголосили про підозру в державній зраді двом колишнім правоохоронцям, які після анексії Криму перейшли на бік росіян. У окупантів вони отримали посади і виконували злочинні злочини. Зокрема, переслідували кримських татар, повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, фігуранти вдерлися в будинок кримського татарина та провели там незаконний обшук. Після цього вони відвезли його до управління ФСБ. Там над чоловіком знущалися: його катували добу, змушуючи визнати причетність до ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір та ІДІЛ, які в РФ визнані терористичними організаціями. Для отримання "зізнання" кримського татарина закували в кайданки, били ногами, душили поліетиленовим пакетом, а також погрожували застосувати струм.

"Слідчі Нацполіції ідентифікували особи злочинців і зібрали достатньо доказів, щоб оголосити їм про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального Кодексу України), порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України) та порушенні недоторканності житла (ч. 1 ст. 162 Кримінального Кодексу України), скоєних групою осіб за попередньою змовою", — повідомили правоохоронці.

Фігурантам загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: Національна поліція

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента ФСБ, який готував ракетні удари по нафтобазах та аеродромах Збройних сил України. Відомо, що він об'їжджав місцевість і приховано фіксував потрібні локації на камеру свого телефону. Потім всі ці дані він передавав кадровому співробітнику управління ФСБ по Москві та Московській області. Українські спецпризначенці затримали чоловіка.

Також повідомлялося, що під Бахмутом ліквідували киянина-зрадника, який воював у складі ПВК "Вагнер". Майор міліції Роман Максименко перейшов на бік росіян після окупації Криму. За словами офіцера, полковника ЗСУ Анатолія Штефана "Штірліца", зрадник загинув під Бахмутом. Відомо, що він воював за окупантів на посаді командира штурмової групи.