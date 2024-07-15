Помогали пытать крымских татар: двум правоохранителям объявили о подозрении в госизмене

В Нацполиции рассказали, что предатели служили на стороне оккупантов еще с начала аннексии Крыма. Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Следователи Национальной полиции объявили о подозрении в государственной измене двум бывшим правоохранителям, которые после аннексии Крыма перешли на сторону россиян. У оккупантов они получили должности и выполняли преступные преступления. В частности, преследовали крымских татар, сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, фигуранты ворвались в дом крымского татарина и провели там незаконный обыск. После этого они отвезли его в управление ФСБ. Там над мужчиной издевались: его пытали сутки, заставляя признать причастность к исламской политической партии Хизб ут-Тахрир и ИГИЛ, которые в РФ признаны террористическими организациями. Для получения "признания" крымского татарина заковали в наручники, били ногами, душили полиэтиленовым пакетом, а также угрожали применить ток.

"Следователи Нацполиции идентифицировали личности преступников и собрали достаточно доказательств, чтобы объявить им о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного Кодекса Украины), нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины) и нарушении неприкосновенности жилья (ч. 1 ст. 162 Уголовного Кодекса Украины), совершенных группой лиц по предварительному сговору", — сообщили правоохранители.

Фигурантам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: Национальная полиция

Напомним, ранее СБУ задержала агента ФСБ, который готовил ракетные удары по нефтебазам и аэродромам Вооруженных сил Украины. Известно, что он объезжал местность и скрыто фиксировал нужные локации на камеру своего телефона. Затем все эти данные он передавал кадровому сотруднику управления ФСБ по Москве и Московской области. Украинские спецназовцы задержали мужчину.

Также сообщалось, что под Бахмутом ликвидировали киевлянина-предателя, который воевал в составе ЧВК "Вагнер". Майор милиции Роман Максименко перешел на сторону россиян после оккупации Крыма. По словам офицера, полковника ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица", предатель погиб под Бахмутом. Известно, что он воевал за оккупантов в должности командира штурмовой группы.