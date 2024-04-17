Более тысячи предателей и коллаборационистов осудили в Украине в 2023, — Чесно (инфографика)

В прошлом году свою вину в государственной измене признал лишь 1% от всех обвиняемых по этой статье. В коллаборационной деятельности виновными себя признали 4% обвиняемых.

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В 2023 году суды в Украине вынесли приговоры 326 лицам по статье "Государственная измена", а также 793 гражданам по обвинению в коллаборационной деятельности. Такие данные привело движение "Честно" проанализировав сайт судебной власти Украины.

Всего в течение 2023 года на рассмотрении украинских судов находилось 1921 дело по статье "Государственная измена" и 2724 дела по статье "Коллаборационная деятельность", что почти вдвое больше, чем в 2022 году.

"В 2023 году свою виновность в госизмене признали только 19 подозреваемых из 1921 дела, которые находились на рассмотрении (1%). Это на девять дел больше, чем в 2022 году. Виновность в коллаборационистской деятельности признали подозреваемые в 117 делах (4%). В общем судьи закрыли 34 дела из 1386", — говорится в исследовании.

дела по госизменникам и коллаборационистам Фото: Рух ЧЕСНО

По состоянию на конец прошлого года было закрыто лишь 25 производств по госизмене и 9 — за коллаборационизм.

В "Честно" отметили, что в течение 2018-2021 годов из 243 рассмотренных дел только в 10 производствах подозреваемыми признана виновность в государственной измене, что составляет 4%.

дела по госизменникам и коллаборационистам

Напомним, 16 апреля Служба безопасности Украины задержала мужчину, который наводил вражеские беспилотники на локации Сил обороны и руководства Херсонской ОГА. Благодаря координатам, которые "слил" задержанный, оккупанты пытались попасть в автомобиль чиновника российским FPV-дроном.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деятельность предателей в Украине — это спланированная работа, которая финансировалась Россией. Предатели были в Национальном банке, в госучреждениях, на госпредприятиях, в энергетической отрасли. Сейчас многие находятся за пределами страны.