Покушение на главу Херсонской ОГА: СБУ задержала российского агента (фото, видео)

Координаты и "подсказки" местного жителя, который притворялся таксистом, должны были помочь россиянам попасть по автомобилю чиновника российским FPV-дроном, заявили в СБУ.

Related video

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который наводил вражеские беспилотники на локации Сил обороны и руководства Херсонской ОГА. Благодаря координатам, которые "слил" задержанный, оккупанты пытались попасть в автомобиль чиновника российским FPV-дроном. Об этом во вторник, 16 апреля сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, 55-летний местный житель выдавал себя за водителя такси и шпионил за гражданскими и военными объектами на Херсонщине. В его автомобиле был установлен скрытый видеорегистратор. Получать "нужную" информацию он пытался, заводя доверительные разговоры со своими пассажирами. Затем эти данные с помощью мессенджера агент передавал оккупантам, после чего те готовили прицельные удары по городу с применением артиллерии и дронов-камикадзе.

Мужчину разоблачили еще на начальном этапе его разведывательной активности. После этого правоохранители поэтапно фиксировали каждый его шаг и задержали фигуранта во время выполнения им вражеского задания.

СБУ задержала российского агента на Херсонщине СБУ задержала российского агента на Херсонщине СБУ задержала российского агента на Херсонщине СБУ задержала российского агента на Херсонщине

Кроме того, в ходе расследования СБУ узнала о причастности фигуранта к попыткам покушения на главу Херсонской ОГА. Благодаря координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть в автомобиль чиновника российским FPV-дроном.

"Беспилотник был оснащен выстрелом к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, который должен был взорвать транспортное средство, в котором находился чиновник. Впрочем, благодаря СБУ и украинским защитникам дрон был нейтрализован", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленник был причастен к попыткам покушения на главу Херсонской ОГА

Как установило следствие, мужчина дистанционно работал на российскую спецслужбу через знакомого, который после полномасштабного вторжения бежал в РФ и начал работать на военную разведку оккупанта. Служба безопасности установила его личность.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, 10 апреля СБУ задержала депутата Дружковского городского совета от запрещенной партии ОПЗЖ, который работал на ФСБ РФ.

2 апреля правоохранители задержали российского агента, которая шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога.