Покушение на главу Херсонской ОГА: СБУ задержала российского агента (фото, видео)
Координаты и "подсказки" местного жителя, который притворялся таксистом, должны были помочь россиянам попасть по автомобилю чиновника российским FPV-дроном, заявили в СБУ.
Служба безопасности Украины задержала мужчину, который наводил вражеские беспилотники на локации Сил обороны и руководства Херсонской ОГА. Благодаря координатам, которые "слил" задержанный, оккупанты пытались попасть в автомобиль чиновника российским FPV-дроном. Об этом во вторник, 16 апреля сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, 55-летний местный житель выдавал себя за водителя такси и шпионил за гражданскими и военными объектами на Херсонщине. В его автомобиле был установлен скрытый видеорегистратор. Получать "нужную" информацию он пытался, заводя доверительные разговоры со своими пассажирами. Затем эти данные с помощью мессенджера агент передавал оккупантам, после чего те готовили прицельные удары по городу с применением артиллерии и дронов-камикадзе.
Мужчину разоблачили еще на начальном этапе его разведывательной активности. После этого правоохранители поэтапно фиксировали каждый его шаг и задержали фигуранта во время выполнения им вражеского задания.
Кроме того, в ходе расследования СБУ узнала о причастности фигуранта к попыткам покушения на главу Херсонской ОГА. Благодаря координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть в автомобиль чиновника российским FPV-дроном.
"Беспилотник был оснащен выстрелом к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, который должен был взорвать транспортное средство, в котором находился чиновник. Впрочем, благодаря СБУ и украинским защитникам дрон был нейтрализован", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как установило следствие, мужчина дистанционно работал на российскую спецслужбу через знакомого, который после полномасштабного вторжения бежал в РФ и начал работать на военную разведку оккупанта. Служба безопасности установила его личность.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, 10 апреля СБУ задержала депутата Дружковского городского совета от запрещенной партии ОПЗЖ, который работал на ФСБ РФ.
2 апреля правоохранители задержали российского агента, которая шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога.