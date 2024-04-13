СБУ предотвратила покушение на главу Херсонской ОВА Прокудина: детали операции (видео)

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что убийство чиновника планировалось с помощью FPV-дрона на глубине 12 километров. Корректировать БПЛА должен был местный житель.

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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк во время заседания Конгресса местной и региональной власти рассказал о том, что украинская спецслужба предотвратила покушение на главу Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина. Видео с заявлением Малюка опубликовал телеграм-канал издания "Зеркало недели".

Глава СБУ рассказал, что покушение было организовано жителем Херсона вместе с соответствующими российскими структурами. Планировалось нанести удар с помощью вражеского FPV-дрона, а корректировщиком его действий должен был быть подозреваемый. Дрон был запущен с оккупированной россиянами территории на глубине 12 километров.

Во время завершения этой операции, которая произошла 10 апреля, предатель был задержан. Дрон усилиями украинских военных удалось посадить.

"Непосредственно на месте визуальное наблюдение осуществлял этот негодяй, он и корректировал огонь по машине Прокудина. Все это удалось задокументировать", — подчеркнул Малюк.

Он добавил, что было зафиксировано еще 12 подобных инцидентов.

"Это работа и по военным, и по ОПК, и в целом по обстановке внутри Херсонской области", — акцентировал глава СБУ.

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Напомним, 10 апреля Фокус писал, что СБУ разоблачила дельцов, которые пытались отправить за границу высокотехнологичное оборудование для авиационной техники.

Кроме того, в тот же день была взорвана машина экс-сотрудника СБУ, коллаборанта, который сбежал в Москву.