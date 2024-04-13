СБУ запобігла замаху на голову Херсонської ОВА Прокудіна: деталі операції (відео)

Очільник СБУ Василь Малюк розповів, що вбивство чиновника планувалося за допомогою FPV-дрона на глибині 12 кілометрів. Коригувати БПЛА мав місцевий мешканець.

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Голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади розповів про те, що українська спецслужба запобігла замаху на голову Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Прокудіна. Відео із заявою Малюка опублікував телеграм-канал видання "Дзеркало тижня".

Очільник СБУ розповів, що замах було організовано мешканцем Херсону разом з відповідними російськими структурами. Планувалося нанести удар за допомогою ворожого FPV-дрону, а коригувальником його дій мав бути підозрюваний. Дрон було запущено з окупованої росіянами території на глибині 12 кілометрів.

Під час завершення цієї операції, яка сталася 10 квітня, зрадника було затримано. Дрон зусиллям українських військових вдалося посадити.

"Безпосередньо на місці візуальне спостереження здійснював цей негідник, він і коригував вогонь по машині Прокудіна. Все це вдалося задокументувати", — підкреслив Малюк.

Він додав, що було зафіксовано ще 12 подібних інцидентів.

"Це робота і по військових, і по ОПК, і загалом по обстановці всередині Херсонської області", — акцентував глава СБУ.

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Нагадаємо, 10 квітня Фокус писав, що СБУ викрила ділків, які намагалися відправити за кордон високотехнологічне обладнання для авіаційної техніки.

Крім того, у той самий день було підірвано автівку ексспівробітника СБУ, колаборанта, який втік до Москви.