Викрито ділків, які намагалися відправити за межі України високотехнологічне обладнання, — СБУ (фото)

За інформацією СБУ, за всіма фактами торгівлі товарами військового призначення триває розслідування щодо їх походження.

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Служба безпеки України (СБУ) затримала у Кропивницькому і Полтавській області двох людей, які намагалися надіслати за межі України високотехнологічне обладнання для винищувачів і гелікоптерів. Про це 10 квітня повідомляє СБУ на офіційному сайті.

Відразу у двох регіонах України "спритні ділки" намагалися заробити гроші на українських комплектуючих для бойової авіації. Як зазначається у релізі СБУ, серед вилученого устаткування — приціли українського зразка для винищувачів МіГ-29, запчастини до гелікоптерів Мі-24 і Ка-27.

Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ

За інформацією спецслужби, у першому випадку чоловіка було затримано у Кропивницькому, коли він намагався через відомий поштовий сервіс надіслати посилку, заповнивши митну декларацію недостовірними відомостями. Як з’ясувалося, він тестував у такий спосіб канал нелегального відправлення товарів військового призначення в одну з європейських країн, який він намагався в подальшому використовувати у своїй "торговельній" діяльності.

За даними слідчих, клієнтами зловмисника за кордоном були ділки, які хотіли перепродати це військове обладнання за вищу ціну.

У Полтавській області так само для відправки запчастин до авіаційної техніки фігурант намагався використати поштовий сервіс. Він шукав покупця на "свій" товар за допомогою рекламних оголошень в інтернеті, які він розміщував на міжнародних маркетплейсах.

Зловмисник готував до відправки запчастини для гелікоптерів, які у поштовому відправленні зазначив як "цивільне" обладнання. Під час обшуку співробітники СБУ виявили у фігуранта додатково обладнання.

У релізі СБУ зазначено, що за всіма фактами намагання торгівлі товарами військового призначення триває розслідування щодо їх походження.

Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу (порушення порядку здійснення міжнародних передавань товарів, що підлягають державному експортному контролю). Загалом їм обом може загрожувати позбавлення волі.

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