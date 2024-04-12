У Москві підірвали автівку ексспівробітника СБУ та колаборанта Прозорова, – росЗМІ (відео)

Постраждалого кермувальника "Тойоти" забрали в реанімацію, пишуть у місцевих медіа. Російські правоохоронці вважають, що спрацювала закладена вибухівка.

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У Москві підірвали автівку колишнього співробітника СБУ Василя Прозорова. Про це повідомили у російському медіа Shot.

На відео можна побачити, що подія відбулася, коли чоловік сів до автомобіля.

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Постраждалого кермувальника забрали в реанімацію. Він був при свідомості, прикрив обличчя медичним простирадлом.

У повідомлені вказано про те, що власником "Тойоти" виявився колишній підполковник СБУ Василь Прозоров. Основна версія слідства — одразу після того, як він увімкнув запалювання, спрацювала закладена вибухівка.

Прозоров тривалий час співпрацював із російськими спецслужбами і передавав необхідну інформацію стосовно боїв на Донеччині та Луганщині з 2014 року. У Службі безпеки України він працював до 2018 року. Кілька років тому він переїхав до Росії.

Хто такий Василь Прозоров

Василь Прозоров – колишній співробітник СБУ, шпигун Російської Федерації. Він працював в СБУ з 1999 до 2018 року, з 2014 року працював в центральному апараті, штабі АТО.

У розшуку був з 26 грудня 2017 року. Звільнений з лав СБУ у 2018 році через службову невідповідність. Він систематичне вживав алкоголь на робочому місці.

Втік до Росії, а згодом з'явився в ефірах російських пропагандистських ЗМІ. На пресконференції зізнався, що чотири роки був шпигуном РФ.

Василь Прозоров Фото: Shot

Нагадаємо, 1 квітня у Старобільську підірвали автомобіль. Внаслідок події загинув колаборант Валерій Чайка. За даними російських журналістів, на початку повномасштабного вторгнення місцевий житель одразу ж приєднався до агресора і допомагав окупантам займатися мародерством.