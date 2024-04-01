У Старобільську підірвали авто: загинув колаборант Чайка, — росЗМІ (фото, відео)

За даними російських журналістів, на початку повномасштабного вторгнення місцевий житель одразу ж приєднався до агресора і допомагав окупантам займатися мародерством.

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У тимчасово окупованому місті Старобільськ Луганської області 1 квітня підірвали авто чиновника-колаборанта Валерія Чайки. Про це повідомляє ТАСС.

Згідно з повідомленнями російських медіа, вибух стався близько 14:00. Місцеві жителі повідомляли про "теракт". Пізніше з'ясувалося, що стався вибух пристрою, встановленого в машині представника окупаційної адміністрації.

За попередньою інформацією, вибух стався, коли Чайка намагався покинути будівлю Будинку творчості, де він працював останнім часом.

Пізніше російські пропагандисти підтвердили загибель Чайки, стверджуючи, що він обіймав посаду заступника голови "Центру з обслуговування освітніх організацій". За даними окупантів, машина Чайки вибухнула біля філії місцевого університету, і на місці події вже працюють слідчі, рятувальники, поліція і Росгвардія.

Чим відомий Валерій Чайка

За даними російської бази пропагандистів Evocation, Валерій Чайка, який народився 14 липня 1949 року в Старобільську Луганської області, до 24 лютого 2022 року проживав там і неодноразово відвідував Росію. Однак із початком повномасштабного вторгнення він став колаборантом, надаючи підтримку агресору. Зокрема, його було призначено на посаду "радника" т.зв. "Старобільської районної адміністрації ЛНР".

"Після того, як Валерій став "радником гауляйтера", його життя помітно "покращилося". Зокрема, зникла небезпека "дружнього" візиту "поліцаїв" або нестачі в їжі та грошах. Також, Чайка як радник допомагає своєму "начальнику" у скоєнні різноманітних злочинів проти мешканців Старобільська, наприклад — банальному мародерстві", — йдеться в досьє Чайки.

У 2023 році Чайка отримав підозру СБУ в колабораціоністській діяльності: коли він опиниться в руках українського правосуддя, то може сісти у в'язницю на строк від 10 до 15 років.

Зазначимо, взимку 2024 року в Бердянську знешкодили підприємця, який одним із перших підтримав окупаційну владу. До війни чоловік займався перероблюванням сміття, потім перейшов на бік ворога: обставини його загибелі не оприлюднювалися.

У листопаді 2023 року в Луганську підірвали голову "міліції ЛНР". Як повідомили представники окупантів, чоловіка підірвали у власному авто.