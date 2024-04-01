Вирвало двері і капот: на Луганщині підірвали автівку колаборанта, — соцмережі (відео)

Колаборант, який міг підірватись на Луганщині, до вторгнення РФ був місцевим депутатом та очільником козацтва. У перші дні окупації він став працювати на росіян.

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На окупованій частині Луганської області у місті Старобільськ підірвався автомобіль місцевого колаборанта. Невідомо, чи колаборант загинув або отримав поранення. На відео з місця подій видно суттєво пошкоджено автівку. Про деталі події, яка сталась 1 квітня, повідомили в Telegram-каналі "Старобільськ life".

У каналі опублікували відео, зняте, як стверджується, жителем Старобільська. У кадр потрапило авто, пошкоджене вибухом. Можна помітити почорнілу кабіну та відірвані дверцята на місці водія. Вказується, що у цьому автомобілі, разом з водієм, зазвичай їздив колаборант Валерій Чайка. Про його долю поки що даних немає, — стверджують автори повідомлення.

Вибух на Луганщині — деталі

Так званий голова Луганської адміністрації Леонід Пасічник не повідомляв про інцидент у Старобільську. Також про подію не пишуть у держаному інформагентстві "РИА Новости". Водночас у Telegram-каналі "Телегазета Старобільськ" публікують коментарі жителів населеного пункту. Вони вказують, що дійсно стався вибух неподалік від навчального закладу. Хто саме перебував у постраждалому авто, не вказано.

Вибух на Луганщині - коментарі щодо інциденту в Старобільську Фото: Скриншот из Telegram Вибух на Луганщині - інформація про події у Старобільську Фото: Скриншот из Telegram

Про діяльність Валерія Чайки розповідається на порталі Evocation, присвяченому російським колаборантам. Як з'ясувалось, 75-річний чоловік до вторгнення РФ був депутатом Старобільської районної ради та очолював місцеве козацтво. У перші дні російської окупації він пішов на службу в "органи влади" — посів посаду першого заступника голови місцевої адміністрації. У 2023 році Чайка отримав підозру СБУ у колабораційній діяльності: коли він опиниться в руках українського правосуддя, то може опинитись за ґратами на термін від 10 до 15 років.

Вибух на Луганщині - Валерій Чайка, можливий пасажир підірваного авто Фото: Скриншот із Telegram

Зазначимо, взимку 2024 року у Бердянську знешкодили підприємця, який одним з перших підтримав окупаційну владу. До війни чоловік займався переробкою сміття, потім перейшов на бік ворога: обставини його загибелі не оприлюднювались. У листопаді 2023 року у Луганську підірвали голову "міліції ЛНР". Як повідомили представників окупантів, чоловіка підірвали у власному авто.

Нагадуємо, Слідчий комітет РФ звинуватив СБУ у замахах на колаборантів та російських пропагандистів. Звинувачення пролунало після того, як російські слідчі начебто виявили "український слід" у терактах у концертному залі "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї.