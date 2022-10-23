У Херсоні підірвався автомобіль колаборанта: загинув випадковий перехожий, — росЗМІ (відео)
На вулиці в Херсоні здетонував саморобний вибуховий пристрій. Імовірно, планувався замах на начальника СІЗО Олега Тютюрая, котрий співпрацює з окупаційною адміністрацією.
У Херсоні здетонував саморобний вибуховий пристрій, у результаті загинула людина. Імовірно, планувався замах на начальника Херсонського СІЗО Олега Тютюрая, який співпрацює з російськими окупантами, — сам він не постраждав. Про це у неділю, 23 жовтня, повідомляють проросійські телеграм-канали.
За даними авторів публікацій, інцидент стався близько 14:00 — вибухівка, прикріплена до стовпа, здетонувала в той момент, коли начальник СІЗО Тютюрай проїжджав за кермом свого авто.
В результаті загинула одна людина, ще троє отримали поранення, повідомило російське агентство "РИА Новости". Сам призначений окупантами начальник СІЗО не постраждав.
Олег Тютюрай: що про нього відомо
У відкритих джерелах зазначено, що Тютюрай до початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну працював у Північній виправній колонії №90 у Херсоні — там він обіймав посаду помічника начальника установи з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації. Також у мережі є інформація про те, що Тютюрай займається репресіями проти проукраїнських мешканців обласного центру.
Нагадаємо, наприкінці вересня у Херсоні було ліквідовано так званого "першого заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області з безпеки" Олексія Катериничова.
Раніше Служба безпеки повідомила про те, що колишня співробітниця українських правоохоронних органів Вікторія Землянова підозрюється у передачі спецслужбам РФ інформації про мешканців Херсона із проукраїнською позицією. Так, за даними силовиків, колаборантка повідомила противнику дані про 23 громадян.