В Херсоне подорвался автомобиль коллаборанта: погиб случайный прохожий, — росСМИ (видео)

На улице в Херсоне сдетонировало самодельное взрывное устройство. Предположительно, планировалось покушение на начальника СИЗО Олега Тютюрая, который сотрудничает с оккупационной администрацией.

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В Херсоне сдетонировало самодельное взрывное устройство, в результате погиб человек. Предположительно, планировалось покушение на начальника Херсонского СИЗО Олега Тютюрая, который сотрудничает с российскими оккупантами — сам он не пострадал. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщают пророссийские телеграм-каналы.

По данным авторов публикаций, инцидент произошел около 14:00 — прикрепленная к столбу взрывчатка сдетонировала в тот момент, когда начальник СИЗО Тютюрай проезжал за рулем своего авто.

В результате погиб один человек, еще три получили ранения, сообщило российское агентство "РИА Новости". Сам назначенный оккупантами начальник СИЗО не пострадал.

[ + – ] Предполагают, что объектом покушения был начальник СИЗО в Херсоне Олег Тютюрай

Олег Тютюрай: что о нем известно

В открытых источниках указано, что Тютюрай до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину работал в Северной исправительной колонии №90 в Херсоне — там он занимал должность помощника начальника учреждения по вопросам привлечения осужденных к труду и трудовой адаптации. Также в сети есть информация о том, что Тютюрай курирует репрессии против проукраинских жителей областного центра.

Напомним, в конце сентября в Херсоне был ликвидирован так называемый "первый заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области по безопасности" Алексей Катериничев.

Ранее Служба безопасности сообщила о том, что бывшая сотрудница украинских правоохранительных органов Виктория Землянова подозревается в передаче спецслужбам РФ информации о жителях Херсона с проукраинской позицией. Таким образом, по данным силовиков, коллаборантка сообщила противнику данные о 23 гражданах.