ВСУ ликвидировали в Херсоне заместителя Сальдо, отвечавшего в городе за безопасность, – росСМИ

Россиянина Алексея Катериничева назначили "первым заместителем главы военной администрации" около месяца назад. До этого он 25 лет служил в пограничных войсках и подразделениях ФСБ.

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В ночь с 29 на 30 сентября в Херсоне был ликвидирован так называемый "первый заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области по безопасности" Алексей Катериничев. Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на так называемого члена "Общественной палаты" в Херсоне Александра Малькевича.

Как уточняет пропагандистское издание, оккупант погиб в результате удара Вооруженных сил Украины.

Россиянин Алексей Катериничев проработал в оккупационной администрации Херсонской области "заместителем" гауляйтера Владимира Сальдо чуть больше месяца. О его назначении на должность агентство "РИА Новости" сообщило 18 августа.

До этого он 25 лет служил в пограничных войсках и подразделениях ФСБ.

Как отмечается в его досье на сайте российского Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Катериничев родился в 1971 году в городе Рыбинск Ярославской области. В 1991 году он закончил Уссурийское суворовское военное училище. В 1996-2001 годах служил в пограничных войсках, затем до 2021 года –– в подразделениях ФСБ России. В апреле 2021 года он получил должность первого заместителя начальника Центра "Лидер", откуда его и перевели в Херсон.

Ночью херсонские паблики сообщали о взрывах в городе. Как уточняли местные, были "прилеты" по судостроительному заводу в микрорайоне "Остров".

Как написали в Telegram-канале "Херсон: война без фейков", туда сразу же выехали пожарная машина и три автомобиля скорой помощи.

Также в пабликах писали об ударе по дому на улице Марии Фортусу, где, по информации местных жителей, разместились оккупанты.

Напомним, в ночь на 30 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву с помощью советских зенитно-ракетных систем С-300. Две ракеты попали в многоэтажный жилой дом.

Также российские войска нанесли ракетный удар по окраинам Запорожья. Удар пришелся по гражданской гуманитарной колонне на выезде из города.