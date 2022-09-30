ВС РФ нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье, есть погибшие, — ОВА (фото)

Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированные территории, чтобы забрать своих родственников и отвезти им помощь.

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Российские войска нанесли ракетный удар по окраинам Запорожья. Удар пришелся по гражданской гуманитарной колонне на выезде из города. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

В результате атак россиян есть погибшие и раненые. На месте работают спасатели, медики и другие службы.

По словам Старуха, люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированные территории, чтобы забрать своих родственников и отвезти им помощь.

Как пишут в местных пабликах, в областном центре прозвучало около 20 взрывов.

[ + – ] Последствия ракетного удара ВС РФ по Запорожью [ + – ] Последствия ракетного удара ВС РФ по Запорожью [ + – ] Последствия ракетного удара ВС РФ по Запорожью [ + – ] Последствия ракетного удара ВС РФ по Запорожью [ + – ] Последствия ракетного удара ВС РФ по Запорожью

Напомним, в ночь на 30 сентября ВС РФ нанесли ракетные удары по Днепру. В результате чего было уничтожено более 100 гражданских автобусов, которые стояли на автотранспортном предприятии. Сам "прилет" пришелся по жилому кварталу города.

29 сентября армия России обстреляла Николаев из РСЗО "Смерч", использовав кассетные снаряды. Атака россиян забрала жизни как минимум двух людей, а 12 были ранены.