Войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами: погибли люди (видео)

Удар по трамвайной остановке в час-пик россияне нанесли из РСЗО "Смерч". В Николаевском облсовете говорят о как минимум 2 погибших и 12 раненых.

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Российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами. Об этом написал в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич.

Взрыв раздался в районе остановки общественного транспорта, отметил градоначальник.

"Есть жертвы. Работают все службы. Подробности потом", — добавил он.

В Николаеве звуки взрывов раздались к 17:30, сообщали корреспонденты "Суспільного". В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Telegram-канал "Типичный Николаев" пишет о прилете по остановке, где люди ждали трамвай.

Николаев обстреляли из РСЗО "Смерч" — известно о 2 погибших

Камеры видеонаблюдения поймали момент удара по Николаеву. Сильный взрыв был возле дороги. Издание "НикВести" отметило, что удар по городу российские войска совершили из РСЗО "Смерч".

Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева сообщила о попадании кассетных снарядов в район остановки транспорта в людном районе города в час-пик.

"Именно тогда, когда мирные жители возвращались домой. Это не что иное, как целенаправленный террористический акт на уничтожение мирного населения. Выехали бригады скорой помощи".

По ее информации, на данный момент известно о 2 погибших и 12 раненых.

Напомним, что российская армия 27 сентября два раза обстреляла Николаев. Повреждения получили жилые дома, магазины и сети водопровода.

Ночью 14 сентября военные РФ нанесли массированный ракетный удар по Николаеву из систем С-300. В результате 2 человека погибли, а 3 получили ранения.