Оккупанты дважды обстреляли Николаев и Запорожье: ракеты ударили по жилым домам (видео)

Местные власти рассказали о разрушениях. Сообщается, что удары пришлись по гражданской инфраструктуре. В Запорожье начался пожар, есть жертвы.

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Российские оккупанты дважды обстреляли Николаев. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич у себя в Telegram.

Он заявил, что ночью сильные взрывы прозвучали два раза.

"Есть попадания в разных районах города. Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности жилых домов и магазинов, а также сети водопровода", — написал он.

Кроме того, местные телеграм-каналы опубликовали видео с места событий.

[ + – ] Обстрелы Николаева.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram заявил, что в Запорожье произошел пожар из-за атаки оккупантов.

"В результате вражеской атаки по Запорожье произошел пожар. К сожалению, есть пострадавшие", — написал он.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сказал, что ракеты попали по объектам инфраструктуры.

Телеграм-каналы публикуют видео с места событий.

[ + – ] Обстрел Запорожья.

Также сообщалось, что оккупанты ударили ракетой по аэропорту Кривого Рога. Глава Днепропетровской ОВА рассказал о серьезных разрушениях аэропорта. По его словам, использовать его теперь невозможно.

Ранее Фокус сообщал, что украинская армия получила на вооружение танк Т-62М от российских войск. ВСУ затрофеили раритетный танк на Херсонском направлении. Это второй подобный случай за войну.

Еще напомним, что Беларусь отказалась размещать у себя военные базы РФ. Глава белорусского МИДа Владимир Макей выразил мнение, что военные базы Москве лучше размещать на территории Смоленской области.