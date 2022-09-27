Окупанти двічі обстріляли Миколаїв та Запоріжжя: ракети вдарили по житлових будинках (відео)

Місцева влада розповіла про руйнування. Повідомляється, що удари припали до цивільної інфраструктури. У Запоріжжі почалася пожежа, є жертви.

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Російські окупанти двічі обстріляли Миколаїв. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич у себе в Telegram.

Він заявив, що вночі сильні вибухи пролунали двічі.

"Є влучення в різних районах міста. Поки що відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків і магазинів, а також мережі водопроводу", — написав він.

Окрім того, місцеві телеграм-канали опублікували відео з місця подій.

[ + – ] Обстріл Миколаєва.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram заявив, що у Запоріжжі сталася пожежа через атаку окупантів.

"Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжі сталася пожежа. На жаль, є постраждалі", — написав він.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух сказав, що ракети потрапили по об'єктах інфраструктури.

Телеграм-канали публікують відео з місця подій.

[ + – ] Обстріл Запоріжжя.

Також повідомлялося, що окупанти вдарили ракетою по аеропорту Кривого Рогу. Глава Дніпропетровської ОДА розповів про серйозні руйнування аеропорту. За його словами, використати його тепер неможливо.

Раніше Фокус повідомляв, що українська армія отримала на озброєння танк Т-62М від російських військ. ЗСУ затрофеїли раритетний танк на Херсонському напрямку. Це другий такий випадок за війну.

Ще нагадаємо, що Білорусь відмовилася розміщувати у себе військові бази РФ. Глава білоруського МЗС Володимир Макей висловив думку, що військові бази Москві краще розміщувати на території Смоленської області.