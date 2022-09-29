Війська РФ обстріляли Миколаїв касетними снарядами: загинули люди (відео)

Удар по трамвайній зупинці в годину-пік росіяни завдали з РСЗВ "Смерч". У Миколаївській облраді говорять про щонайменше 2 загиблих і 12 поранених.

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Російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Про це написав у Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Вибух пролунав у районі зупинки громадського транспорту, зазначив градоначальник.

"Є жертви. Працюють усі служби. Подробиці потім", — додав він.

У Миколаєві звуки вибухів пролунали о 17:30, повідомляли кореспонденти "Суспільного". У місті й області було оголошено повітряну тривогу.

Telegram-канал "Типовий Миколаїв" пише про приліт по зупинці, де люди чекали на трамвай.

Миколаїв обстріляли з РСЗВ "Смерч" — відомо про 2 загиблих

Камери відеоспостереження впіймали момент удару по Миколаєву. Сильний вибух був біля дороги. Видання "НикВести" зазначило, що удару по місту російські війська завдали з РСЗВ "Смерч".

Голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва повідомила про влучення касетних снарядів у район зупинки транспорту в людному районі міста в годину-пік.

"Саме тоді, коли мирні жителі поверталися додому. Це не що інше, як цілеспрямований терористичний акт на знищення мирного населення. Виїхали бригади швидкої допомоги".

За її інформацією, наразі відомо про 2 загиблих і 12 поранених.

Нагадаємо, що російська армія 27 вересня двічі обстріляла Миколаїв. Пошкодження отримали житлові будинки, магазини та мережі водопроводу.

Вночі 14 вересня військові РФ завдали масованого ракетного удару по Миколаєву із систем С-300. Унаслідок 2 особи загинули, а 3 отримали поранення.