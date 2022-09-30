ЗС РФ завдали ракетного удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі, є загиблі, — ОВА (фото)

Люди стояли у черзі для виїзду на тимчасово окуповані території, щоб забрати своїх родичів та відвезти їм допомогу.

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Російські війська завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя. Удар припав по цивільно гуманітарній колоні на виїзді з міста. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Внаслідок атак росіян є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальники, медики та інші служби.

За словами Старуха, люди стояли у черзі для виїзду на тимчасово окуповані території, щоб забрати своїх родичів та відвезти їм допомогу.

Як пишуть у місцевих пабліках, в обласному центрі пролунало близько 20 вибухів.

[ + – ] Наслідки ракетного удару ЗС РФ по Запоріжжю [ + – ] Наслідки ракетного удару ЗС РФ по Запоріжжю [ + – ] Наслідки ракетного удару ЗС РФ по Запоріжжю [ + – ] Наслідки ракетного удару ЗС РФ по Запоріжжю [ + – ] Наслідки ракетного удару ЗС РФ по Запоріжжю

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня ЗС РФ завдали ракетних ударів по Дніпру. Внаслідок чого знищено понад 100 цивільних автобусів, які стояли на автотранспортному підприємстві. Сам "приліт" припав по житловому кварталу міста.

29 вересня армія Росії обстріляла Миколаїв із РСЗВ "Смерч", використавши касетні снаряди. Атака росіян забрала життя як мінімум двох людей, а 12 поранено.