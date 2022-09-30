ВС РФ нанесли ракетный удар по Николаеву, попали в многоэтажный дом (фото)

В результате атаки одна женщина оказалась под завалами, ее удалось спасти, 8 людей получили ранения.

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Российские войска в ночь на 30 сентября нанесли ракетные удары по Николаеву с помощью советских зенитно-ракетных систем С-300. В результате чего две ракеты попали в многоэтажный жилой дом. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, из-за попадания одна женщина оказалась под завалами, под утро спасателям удалось ее спасти и деблокировать.

Как сообщил мэр города Александр Сенкевич, российская ракета попала на верхний 10 этаж дома, а заблокированной женщине зажало ногу, поэтому она не могла выбраться самостоятельно. После спасения ее передали медикам.

Также известно, что 8 людей получили ранения.

Напомним, утром 30 сентября ВС РФ нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье. В результате чего есть погибшие и раненые. Глава ОВА Александр Старух рассказал, что люди стояли в очереди для выезда на оккупированные территории, чтобы забрать родственников и помочь им.

Кроме того, ночью россияне обстреляли ракетами жилой квартал Днепра, погиб один мирный житель. Также известно о попадании в автотранспортное предприятие. В результате чего более 100 гражданских автобусов было уничтожено.