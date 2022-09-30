ЗС РФ завдали ракетного удару по Миколаєву, влучили у багатоповерховий будинок (фото)

Внаслідок атаки одна жінка опинилася під завалами, її вдалося врятувати, 8 людей отримали поранення.

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Російські війська в ніч проти 30 вересня завдали ракетних ударів по Миколаєву за допомогою радянських зенітно-ракетних систем С-300. Внаслідок чого дві ракети влучили у багатоповерховий житловий будинок. Про це розповів заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, через влучення одна жінка опинилася під завалами, під ранок рятувальникам вдалося її врятувати та деблокувати.

Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, російська ракета влучила у верхній 10 поверх будинку, а заблокованій жінці затиснуло ногу, тому вона не могла вибратися самостійно. Після порятунку її передали медикам.

Також відомо, що 8 людей отримали поранення.

Нагадаємо, вранці, 30 вересня, ЗС РФ завдали ракетного удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі. Внаслідок чого є загиблі та поранені. Глава ОВА Олександр Старух розповів, що люди стояли у черзі для виїзду на окуповані території, щоб забрати родичів та допомогти їм.

Крім того, вночі росіяни обстріляли ракетами житловий квартал Дніпра, загинув один мирний житель. Також відомо про потрапляння в автотранспортне підприємство. Внаслідок чого понад 100 цивільних автобусів знищено.