ЗСУ ліквідували в Херсоні заступника Сальдо, який відповідав у місті за безпеку, – росЗМІ

Росіянина Олексія Катериничева призначили "першим заступником голови військової адміністрації" близько місяця тому. До цього він 25 років служив у прикордонних військах та підрозділах ФСБ.

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У ніч із 29 на 30 вересня у Херсоні ліквідуавли так званого "першого заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області з безпеки" Олексія Катериничева. Про це повідомило російське агентство ТАСС із посиланням на так званого члена "Громадської палати" у Херсоні Олександра Малькевича.

Як уточнює пропагандистське видання, окупант загинув від удару Збройних Сил України.

Росіянин Олексій Катериничев пропрацював в окупаційній адміністрації Херсонської області "заступником" гауляйтера Володимира Сальдо трохи більше як місяць. Про його призначення на посаду агентство "РИА Новости" повідомило 18 серпня.

До цього він 25 років служив у прикордонних військах та підрозділах ФСБ.

Як наголошується в його досьє на сайті російського Центру з проведення рятувальних операцій особливого ризику "Лідер", Катериничев народився 1971 року в місті Рибінськ Ярославській області. 1991 року він закінчив Уссурійське суворовське військове училище. У 1996-2001 роках служив у прикордонних військах, потім до 2021 — у підрозділах ФСБ Росії. У квітні 2021 року він отримав посаду першого заступника начальника Центру "Лідер", звідки його перевели до Херсона.

Вночі херсонські пабліки повідомляли про вибухи у місті. Як уточнювали місцеві, були "прильоти" по суднобудівному заводі у мікрорайоні "Острів".

Як написали в Telegram-каналі "Херсон: війна без фейків", туди одразу ж виїхали пожежна машина та три автомобілі швидкої допомоги.

Також у пабліках писали про удар по будинку на вулиці Марії Фортус, де, за інформацією місцевих жителів, розмістилися окупанти.

Нагадаємо, в ніч проти 30 вересня російські війська завдали ракетних ударів по Миколаєву за допомогою радянських зенітно-ракетних систем С-300. Дві ракети влучили у багатоповерховий житловий будинок.

Також російські війська завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя. Удар припав по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з міста.