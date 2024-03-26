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Світ Стрілянина в Крокус Сіті Хол у Москві

Глава ФСБ звинуватив Україну в теракті в "Крокус Сіті": чи є докази

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Фото: Getty Images | Ілюстративне фото: наслідки пожежі в "Крокус Сіті Хол"

За словами голови відомства Олександра Бортікова, теракт був організований радикальними ісламістами, яких нібито навчали українські спецслужби на Близькому Сході. Він вважає, що стрілянину влаштували для того, щоб "розгойдати ситуацію" і викликати паніку в росіян.

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Голова Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) Олександр Бортніков звинуватив Україну в причетності до підготовки теракту в Crocus City Hall у Підмосков'ї. Про це 26 березня повідомляє РИА "Новости".

Олександр Бортніков заявив, що спецслужби України брали участь в організації нападу, зокрема, навчаючи нападників на Близькому Сході.

Він зазначив, що сам теракт був організований радикальними ісламістами. На думку глави ФСБ, цей інцидент був в інтересах західних спецслужб і України для дестабілізації обстановки в Росії.

"(Теракт. — Ред.) потрібен був західним спецслужбам і Україні, щоб розгойдати ситуацію, створити паніку в суспільстві в Росії", — цитує видання главу ФСБ.

Бортніков заявив про намір вжити заходів у відповідь після теракту. При цьому він заявив, що поки не встановлено замовника теракту, але розслідування триває.

"Ми бачимо, хто організовував, хто вербував, будемо робити все, щоб виявити організаторів", — заявив глава ФСБ.

Крім того, Бортніков підкреслив, що силові органи активно працюють над затриманими у цій справі, і кількість виявлених співучасників зросте.

Хто винен у теракті Crocus City Hall насправді

Терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт у підмосковному "Крокус Сіті Холі" та анонсували нові теракти на території Росії. ІДІЛ запевняє, що знайде спосіб помститися за побратимів, полонених після подій у п'ятницю 22 березня. У зверненні наголошується, що помста дістанеться росіянам загалом і президенту Росії Володимиру Путіну зокрема: інші народи, держави, лідери там не згадуються.

Теракт у "Крокус Сіті Хол"

22 березня в концертному залі "Крокус" під Москвою стався напад групи невідомих озброєних чоловіків. Чоловіки пройшлися залами, розстрілюючи людей, які прийшли на концерт російської групи. На прощання вони підірвали гранату — в одному із залів почалася пожежа.

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Фото: РІА

Напад тривав 18 хвилин, після чого невідомі сіли в авто і спокійно проїхали 450 км до білорусько-російського кордону. Тоді їх наздогнали і затримали силовики. Затриманих побили, вимагаючи зізнання в нападі: підключали струм, відрізали вухо.

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Фото: Telegram

Слідчий комітет РФ і Володимир Путін раз по раз повторюють, що до теракту причетна Україна. При цьому США зазначають, що за напад відповідальні члени ІДІЛ — про це росіянам повідомляли за три тижні до атаки.