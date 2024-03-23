Були "зациклені на Росії": у США назвали відповідальних за теракт у "Крокусі"

Американські офіційні особи заявили, що крім публічного попередження про можливий теракт, вони приватно поділилися з російськими спецслужбами своїми розвідданими, які вказували на можливу підготовку нападу.

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Офіційні особи США підтвердили заяви ЗМІ про те, що відповідальність за терористичний акт у концертному залі Crocus City Hall (Крокус Сіті Хол) у Московській області Російської Федерації несе Ісламська держава (ІДІЛ). Про це пише The New York Times.

Повідомляється, що в березні Вашингтон отримав розвіддані про те, що відділення "Ісламської держави" ІДІЛ-К, що базується в Афганістані, займається підготовкою теракту в Москві.

Один з американських чиновників сказав журналістам, що члени ІДІЛ "активно діють" на території Росії. Зі свого боку представники контртерористичної служби США заявили, що після відносно тривалого "затишшя" ІДІЛ намагається посилити свої зовнішні атаки, однак більшість їхніх планів у Європі було зірвано.

За словами аналітика по боротьбі з тероризмом у Soufan Group Коліна Кларка, ІДІЛ-К була "зациклена на Росії протягом останніх двох років". Він зазначив, що члени організації часто піддавали критиці президента РФ Володимира Путіна.

"ІДІЛ-К звинувачує Кремль у тому, що на його руках тече мусульманська кров, посилаючись на інтервенцію Москви в Афганістані, Чечні та Сирії", — стверджує Кларк.

Офіційні особи США також наголосили, що окрім публічного попередження про можливий теракт, вони в приватному порядку надали російським чиновникам свої розвіддані, які вказують на підготовку атаки.

Теракт у "Крокусі": що відомо

Нагадаємо, 22 березня в місті Красногорськ Московської області Російської Федерації пролунали постріли в концертному залі Crocus City Hall перед виступом гурту "Пікнік". Невідомі відкрили вогонь з автоматів, після чого кинули гранату або запальну шашку, внаслідок чого сталася масштабна пожежа.

Теракт у "Крокусі"

За даними російського медіа SHOT, унаслідок теракту в "Крокусі" загинули 70 осіб, багато тіл було знайдено в туалетах, кімнатах для годування і приміщеннях, де прибиральники зберігали інвентар — там люди ховалися від стрілянини і, ймовірно, задихнулися через дим.

Раніше, 7 березня, посольство США в Москві попередило про загрозу терактів, закликавши американських громадян уникати великих скупчень людей. У відомстві заявили, що екстремісти планують атакувати місця масових скупчень людей у Москві.