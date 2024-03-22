40 загиблих, навчені терористи і значна пожежа: у Москві сталася масштабна стрілянина (відео)

Охоронці ТЦ були неозброєними, в них були лише електрошокери. Терористи в будівлю заходили з двох напрямків і буди добре підготовленими, розповідають очевидці.

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У Москві в концертному залі Crocus City Hall ввечері, 22 березня перед виступом групи "Пікнік" пролунали постріли. Невідомі відкрили вогонь із автоматів. ЗМІ повідомляють про 130 постраждалих. Фокус зібрав все, що відомо на цей час про стрілянину в "Крокус сіті Холі"..

Вбили охорону і спокійно зайшли до приміщення

Як повідомило російське медіа Mash, кілька озброєних чоловіків у камуфляжі увійшли до закладу і почали розстрілювати усіх, хто потрапив їм на очі. Першими жертвами стали відвідувачі ТЦ у фойє. Далі стрільці переемістилися до концертної зали і там продовжили стрілянину.

На оприлюднених кадрах видно, як відвідувачі концертної зали розбігаються в паніці, а невідомі з автоматами стріляють у приміщенні. РосЗМІ одразу повідомили про загибель близько 10 людей та десятки постраждалих. На місце виїхали СОБР і Росгвардія.

"Один із очевидців описує терористів: щонайменше п'ять чоловік, бородатих. Діють, як підготовлені та навчені бойовики. У момент проходу до будівлі вбили охоронців і людей, які стояли біля дверей. Потім заблокували головний вхід. Терористи озброєні автоматами АКМ. Деякі несуть у собі розвантаження з різними боєприпасами. Як мінімум двоє з нападників мають при собі рюкзаки, можливо, із запальною сумішшю", — пише Mash.

Згодом медіа оприлюднило кадри, на яких видно, як п'ятеро терористів безжально розстрілюють відвідувачів "Крокус Сіті Холу" у фойє.

Пізніше надійшло повідомлення, що в залі пролунав вибух і почалася пожежа. Пізніше пролунав ще один вибух.

"Вибух і пожежа в "Крокус Сіті Холі" одразу після стрілянини. За словами тих, хто встиг втекти, горять крісла, які підпалили терористи. Люди не можуть зв'язатися з рідними, телефони не працюють. Попередньо кількість постраждалих зросла до 50 осіб", — зазначило видання.

Повідомляється також, що відвідувачі концертної зали, які не встигли евакуюватися, опинилися заблоковані вогнем. Для затримання терористів до місця почали стягуватися всі можливі сили, зокрема московські, — силові служби піднято за тривогою.

Стрілянина почалася одночасно

Очевидці з місця трагедії повідомляють, що частину людей евакуювали прямо з даху палаючої будівлі Крокус Сіті Холла. Стрілянина почалася одночасно і в залі для глядачів, і у фойє, де в той момент знаходилися натовпи людей. Терористи підпалили крісла в залі, звідки вогонь поширився майже по всій будівлі.

На місце виїхали понад 50 бригад швидкої допомоги.

Як повідомила "База", охорона ТЦ не мала вогнепальної зброї. Вони були озброєні лише кийками та електрошокерами. За попередніми даними, кілька охоронців могли бути вбиті одними з перших.

Місткість зали Крокус Сіті Холла – 7300 осіб. На момент атаки терористів він не встиг заповнитись повністю.

РосЗМІ повідомили, що чотирьом терористам, які влаштували стрілянину, вдалося втекти з місця події.

Я чула постріли і мчала в натовпі рятуватися

Одна з очевидців атаки на "Крокус Сіті Хол" Олена, помічниця танцювальної групи, учасники якої мали вийти на сцену о 8-й вечора за московським часом, розповіла ВВС, як їй та іншим членам колективу вдалося втекти.

"Ми за 5 хвилин до виходу почали готуватися з хлопцями за лаштунки йти. Я була у гримерці за лаштунками. У цей момент ми почули звуки пострілів.Як людина, яка працює в кіно, я не злякалася пострілів. Я спершу не зрозуміла нічого. Ми були в гримерці, повз нас промайнув натовп. Ми почули шум, біганину в коридорі, схопили куртки і побігли з натовпом на вулицю". — розповідає Олена. Вона каже, що врятувалася разом з колегами, бо охорона Крокуса швидко відкрила всі виходи.

"Охорона професійно спрямовувала всіх і говорили не панікувати. Мене просто винесло з натовпом", — сказала вона.

Натовп тікав із концертного залу через торговий центр, що примикає до нього, а звідти — через Павшинський міст у бік Мальовничої набережної.

"Коли я вже була за мостом, спалахнула будівля. Ті, хто прийшов за міст пізніше, говорили про вибух, але я не знаю [що саме спричинило пожежу]", — додала Олена.

Розповідь охоронця

Один з охоронців розповів, що стріляти терористи почали ще з вулиці.

"Коли почалася стрілянина, я стояв біля центрального входу на першому поверсі. Стріляти почали з вулиці, шибки одразу посипалися. Біля входу стояли ще три охоронці, ми сховалися за дерев'яним рекламним щитом, і нападники пройшли за 10 метрів від нас. Вони стали безладно стріляти по людях на першому поверсі, потім пішли в бік чи то концертного залу, чи океанаріуму", — розповів він.

За його словами, коли стрілянина вщухла, вони вийшли до центрального входу — там адміністратори вже допомагали пораненим.

Пожежа в Крокусі

СОБР розпочав штурм будівлі Крокус Сіті Холл. Пожежники також зайшли до будівлі. Їхнім завданням був пошук і порятунок людей, що вижили. Пожежу тим часом почали гасити з повітря.

Площа загоряння "Крокуса" — майже 13 000 квадратних метрів. Його не можуть загасити.

Дах будівлі частково обрушився під час пожежі.

"З будівлі Крокус Сіті Холла чути звуки вибухів. Ймовірно, розриваються газові балони усередині. Також чути обвалення конструкцій. Пожежу з повітря гасять уже три вертольоти", — пише Mash.

ДСУ СК Росії порушило кримінальну справу про теракт.

Попередньо, внаслідок теракту в "Крокус Сіті Холлі" 40 людей загинули та понад 100 постраждали, повідомляє ЦГЗ ФСБ.

Силовики перекрили всі виїзди із міста. ДПС проводить вибіркові перевірки з усього МКАДу.

Реакція російської влади

Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков розповів, що президенту доповіли про початок стрілянини в перші хвилини того, що сталося в "Крокусі".

"Президент постійно отримує інформацію про те, що відбувається і про заходи, що вживаються по лінії всіх відповідних служб, дав усі необхідні вказівки", заявив Пєсков.

Путін особисто трагедію в Москві ніяк поки не прокоментував.

Мер Москви Сергій Собянін назвав те що відбулося, жахливою трагедією і висловив співчуття рідним загиблих.

"Сьогодні у ТЦ "Крокус-Сіті" сталася жахлива трагедія. Співчую близьким загиблих. Дав розпорядження надати всю необхідну допомогу всім, хто постраждав під час того, що сталося", — сказав він.

Він додав, що усі спортивні, культурні та інші масові заходи на вихідних у Москві скасовано.

Заступник голови Радбезу Росії і експрезидент РФ Дмитро Медведєв традиційно натякнув на причетність України до теракту в ТЦ "Крокус Сіті Хол".

"Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, чинити з ними та їхніми ідейними натхненниками інакше неможливо. Усі вони мають бути знайдені та безжально знищені як терористи. Включно з офіційними особами держави, яка вчинила таке злодіяння. Смерть за смерть", — погрожує Медведєв.

Реакція української влади

Україна непричетна до подій у ТЦ в Москві. Теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Про це сказав в коментарі представник ГУР Юсов.

"Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити", — говорить він.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк теж прокоментував теракт у Москві. Він запевнив, що українська сторона не має стосунку до теракту в Москві

"Давайте зафіксуємо. Україна абсолютно точно не має жодного відношення до цих подій", – говорить він.

ІДІЛ взяв відповідальність за теракт, але не факт

За повідомленням російського видання ASTRA, відповідальність за теракт у Крокус Сіті Хол в Москві взяло збройне формування Ісламської держави ІДІЛ. Втім, медіа пише, що цей факт вимагає перевірки, оскільки може бути фейком.

Як зазначають ТГ-канали, для анонсу використовувався шаблон, який ІДІЛ вже не використовує. Однак у цей же час у мережі з'явилося відео нібито від членів відділення ІДІЛ "Вілаят Кавказ", які взяли на себе відповідальність за теракт у Підмосков'ї. Достовірність цього відео також не підтверджена.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 22 березня, кілька озброєних людей відкрили вогонь з автоматів у Crocus City Hall.