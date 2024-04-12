Сдавал оккупантам родственников бойцов ВСУ: СБУ отыскала харьковского коллаборанта (фото)

После деоккупации региона злоумышленник остался в поселке, где пытался "залечь на дно", почти не выходя из частного дома. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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Служба безопасности Украины отыскала и задержала коллаборанта с Харьковщины, который после деоккупации региона длительное время скрывался от правосудия. Он сдавал российским захватчикам адреса родственников и близких украинских военнослужащих, после чего их отвозили в застенки, а имущество разворовывали. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Фигурант "наводил" оккупантов на жилье украинских патриотов и их родственников. В первую очередь он сдавал семьи бывших военнослужащих и должностных лиц правоохранительных органов. По данным следствия, рашисты врывались в дома людей и, угрожая расстрелом, вывозили их в российские застенки. Во время таких "налетов" захватчики вместе со своим соратником разграбляли дома", — говорится в сообщении.

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В СБУ уточнили, что большую часть похищенного, особенно компьютерную и бытовую технику, россияне отправляли в РФ.

"После деоккупации региона фигурант остался в поселке, где пытался "залечь на дно", почти не выходя из частного дома", — отметили в ведомстве.

Однако правоохранителям удалось отыскать коллаборанта. Им оказался 46-летний житель поселка Казачья Лопань, который в период оккупации этого населенного пункта стал "помощником" местного гауляйтера.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ задержала коллаборанта на Харьковщине Фото: СБУ

Напомним, 10 апреля Служба безопасности Украины задержала в Кропивницком и Полтавской области двух людей, которые пытались отправить за пределы Украины высокотехнологичное оборудование для истребителей и вертолетов.

Кроме того, 10 апреля СБУ задержала экс-нардепа от запрещенной "Партии регионов", который сотрудничал с оккупантами и способствовал российской агрессии, на попытке сбежать из Украины.