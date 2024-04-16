Замах на очільника Херсонської ОВА: СБУ затримала російського агента (фото, відео)

Координати та "підказки" місцевого жителя, який прикидався таксистом, мали допомогти росіянам поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном, заявили в СБУ.

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Служба безпеки України затримала чоловіка, який наводив ворожі безпілотники на локації Сил оборони та керівництва Херсонської ОВА. Завдяки координатам, які "злив" затриманий, окупанти намагались влучити в автомобіль посадовця російським FPV-дроном. Про це у вівторок, 16 квітня повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, 55-річний місцевий житель видавав себе за водія таксі та шпигував за цивільними та військовими об’єктами на Херсонщині. У його автомобілі був встановлений прихований відеореєстратор. Отримувати "потрібну" інформацію він намагався, заводячи довірливі розмови зі своїми пасажирами. Потім ці дані за допомогою месенджера агент передавав окупантам, після чого ті готували прицільні удари по місту із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.

Чоловіка викрили ще на початковому етапі його розвідувальної активності. Після цього правоохоронці поетапно фіксували кожен його крок і затримали фігуранта під час виконання ним ворожого завдання.

СБУ затримала російського агента на Херсонщині СБУ затримала російського агента на Херсонщині СБУ затримала російського агента на Херсонщині СБУ затримала російського агента на Херсонщині

Крім того, у процесі розслідування СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову Херсонської ОВА. Завдяки координатам та "підказкам" агента окупанти намагались влучити в автомобіль посадовця російським FPV-дроном.

"Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець. Втім, завдяки СБУ та українським захисникам дрон було нейтралізовано", — повідомили в пресслужбі відомства.

Зловмисник був причетний до спроб замаху на голову Херсонської ОВА

Як встановило слідство, чоловік дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого, який після повномасштабного вторгнення втік до РФ і почав працювати на воєнну розвідку окупанта. Служба безпеки встановила його особу.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 10 квітня СБУ затримала депутата Дружківської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ, який працював на ФСБ РФ.

2 квітня правоохоронці затримали російську агентку, яка шпигувала за бойовими літаками ЗСУ поблизу Кривого Рогу.